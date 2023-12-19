Школьница из Улан-Удэ стала принцессой Кремлевского кадетского бала

Мария Печерина , ученица улан-удэнский школы №58, получила звание «Принцесса бала» VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала, сообщили в администрации столицы Бурятии.В 2023 году в Кремлевском кадетском балу приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов, детских социальных учреждений России из 789 образовательных учреждений.«Для меня было очень волнующим принимать участие в таком масштабном мероприятии. На самом деле я даже не надеялась выиграть, а по итогу взяла целую номинацию. Мне очень приятно было попасть на такое мероприятие», - сказала Мария.Поздравляем!Фото: ulan-ude-info.ru