Общество 19.12.2023 в 18:04

Школьница из Улан-Удэ стала принцессой Кремлевского кадетского бала

Нынче в Кремлевском кадетском балу приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений
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Школьница из Улан-Удэ стала принцессой Кремлевского кадетского бала
Мария Печерина , ученица улан-удэнский школы №58, получила звание «Принцесса бала» VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала, сообщили в администрации столицы Бурятии.

В 2023 году в Кремлевском кадетском балу приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов, детских социальных учреждений России из 789 образовательных учреждений.



«Для меня было очень волнующим принимать участие в таком масштабном мероприятии. На самом деле я даже не надеялась выиграть, а по итогу взяла целую номинацию. Мне очень приятно было попасть на такое мероприятие», - сказала Мария.

Поздравляем!

Фото: ulan-ude-info.ru
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