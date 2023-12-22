В Улан-Удэ хирурги выполнили уникальную и сложнейшую операцию

Кардиохирурги и урологи РКБ им. Н.А. Семашко выполнили уникальную одномоментную операцию.

Ранее у 68-летнего мужчины медики обнаружили объемное образование левой почки.

Когда он начал проходить необходимые обследования в Бурятском онкологическом диспансере, выяснилось, что это не единственная проблема – врачи диагностировали фузиформную аневризму брюшной аорты более 10 см. Неожиданностью это стало и для пациента, поскольку данное заболевание может никак себя не проявлять, но при этом является смертельной угрозой.



На помощь пришли хирурги Республиканской клинической больницы. Срочно был собран консилиум, где, несмотря на высокий риск оперативного вмешательства, было принято решение о проведении симультанной операции: одномоментное удаление левой почки и протезирование аорты.



Борьба за жизнь мужчины длилась более пяти часов. Отдельно взятая операция сама по себе сложна и требует высокого профессионализма, не говоря уже о том, чтобы два профиля оперировали вместе. Здесь и кроется уникальность случая – хирурги работали не друг за другом по очереди, а в переплетении этапов, вместе устраняя проблему. Урологическую часть операции выполняли урологи Геннадий и Андрей Цыбденовы, а за сердечно-сосудистую часть отвечали сосудистые хирурги Булат Дугаров, Алексей Жербаханов и Мердан Полатов.



Благодаря четкой командной работе всей операционной бригады: урологов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, среднего и младшего медицинского персонала, жизнь пациента сейчас вне угрозы. Он уже переведен в общую палату и идет на поправку, - сообщают в РКБ им. Н.А. Семашко.

Фото: РКБ им. Н. А, Семашко