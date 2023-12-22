Общество 22.12.2023 в 21:34
В Бурятии в ДТП пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего
Возле села Харашибирь на федеральной трассе «Байкал» столкнулись две «Тойоты»
Текст: Номер один
В Бурятии автомобиль «Тойота Креста», двигаясь в сторону Забайкальского края, возле села Харашибирь при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс».
В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась пяти участникам дорожного движения, в том числе одному несовершеннолетнему.
Прокуратура Мухоршибирского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: «Номер один»
В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась пяти участникам дорожного движения, в том числе одному несовершеннолетнему.
Прокуратура Мухоршибирского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: «Номер один»
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