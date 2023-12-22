В Бурятии в ДТП пострадали пять человек, включая несовершеннолетнего

В Бурятии автомобиль «Тойота Креста», двигаясь в сторону Забайкальского края, возле села Харашибирь при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс».В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась пяти участникам дорожного движения, в том числе одному несовершеннолетнему.Прокуратура Мухоршибирского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами полиции по факту дорожно-транспортного происшествия. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»