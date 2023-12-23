Общество 23.12.2023 в 10:21

Глава Бурятии пообещал муниципалам «светлое будущее»

В республике определили лучших муниципальных служащих и глав городских и сельских поселений
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Текст: Номер один
Глава Бурятии пообещал муниципалам «светлое будущее»
В Бурятии подвели итоги республиканских конкурсов «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава городского, сельского поселения». Победители и призеры определены по нескольким номинациям: в муниципальных районах (городских округах) и сельских поселениях. Лучших муниципальных служащих наградил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.

«Хочу всем искренне сказать «спасибо» за работу. Работа у вас непростая, сложная. Мы с вами боролись с ковидом, неопределенностью в экономике, сейчас у нас вопрос со спецоперацией. Давайте и дальше работать слаженно, вместе справляться со всеми трудностями и вызовами, поддерживать семьи, у которых близкие на СВО. Уверен, что у нас впереди светлое будущее», - поблагодарил Алексей Цыденов.

Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией» награжден глава Прибайкальского района Сергей Семенов.

В номинации «Лучший муниципальный служащий в муниципальном районе (городском округе)» награждены:

- Дипломом 1 степени - Имидеев Вадим Иванович, председатель Проектно-аналитического комитета администрации города Улан-Удэ;
- Дипломом 2 степени - Скоробогатова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя администрации МО городское поселение «Город Закаменск»;
- Дипломом 2 степени - Пестерева Евгения Валерьевна, главный специалист экономического отдела администрации МО «Кяхтинский район»;
- Дипломом 3 степени - Алексеева Елена Анатольевна, главный специалист администрации МО «Джидинский район»;
- Дипломом 3 степени - Дулмаева Номина Дугарсуруновна, заместитель начальника Управления - начальник финансового отдела администрации МО «Иволгинский район»;
- Дипломом 3 степени - Сордонов Борис Иннокентьевич, консультант отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.

В номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении» награждены:

- Батуева Туяна Чимитовна, специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района, Дипломом 1 степени;
- Емельянова Надежда Анатольевна, ведущий специалист администрации МО СП «Куйтунское» Тарбагатайского района, Дипломом 2 степени;
- Цырендоржиева Сэсэгма Дармаевна специалист администрации МО СП «Иройское» Селенгинского района, Дипломом 2 степени;
- Богидаева Светлана Петровна, специалист администрации МО СП «Дунда-Киретское» Бичурского района. Дипломом 3 степени;
- Матренинская Наталья Петровна, специалист администрации МО СП «Усть-Кяхтинский» Кяхтинского района, Дипломом 3 степени;
- Данзанова Цыпилма Васильевна, ведущий специалист администрации МО СП «Ичетуйское» Джидинского района, Дипломом 3 степени.

«От лица всех участников и победителей республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий» хочу поблагодарить Вас, Алексей Самбуевич, и всех, благодаря кому проводится такой конкурс. Этот конкурс позволяет нам, работникам местного самоуправления, повысить уровень профессионального мастерства, поделиться с имеющимся положительным опытом и перенять опыт коллег. Надеемся, что разработанные нами проекты будут реализованы в жизнь», - говорит победитель конкурса в номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении», специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района Туяна Батуева.

Также подведены итоги республиканского конкурса «Лучший Глава городского, сельского поселения». Ими стали:

- Жигжитов Белигто Дамбиевич, глава муниципального образования сельское поселение «Среднехарлунское» Бичурского района. Награжден Дипломом 1 степени;
- Сониев Леонид Сахилович, глава муниципального образования сельское поселение «Корсаковское» Кабанского района. Награжден Дипломом 2 степени;
- Николаев Петр Ермилович, глава муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» Тарбагатайского района. Награжден Дипломом 3 степени.



Фото: egov-buryatia.ru
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муниципалитеты служащие конкурс

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