Глава Бурятии пообещал муниципалам «светлое будущее»

В Бурятии подвели итоги республиканских конкурсов «Лучший муниципальный служащий» и «Лучший глава городского, сельского поселения». Победители и призеры определены по нескольким номинациям: в муниципальных районах (городских округах) и сельских поселениях. Лучших муниципальных служащих наградил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.«Хочу всем искренне сказать «спасибо» за работу. Работа у вас непростая, сложная. Мы с вами боролись с ковидом, неопределенностью в экономике, сейчас у нас вопрос со спецоперацией. Давайте и дальше работать слаженно, вместе справляться со всеми трудностями и вызовами, поддерживать семьи, у которых близкие на СВО. Уверен, что у нас впереди светлое будущее», - поблагодарил Алексей Цыденов.Медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией» награжден глава Прибайкальского района Сергей Семенов.- Дипломом 1 степени - Имидеев Вадим Иванович, председатель Проектно-аналитического комитета администрации города Улан-Удэ;- Дипломом 2 степени - Скоробогатова Ирина Вячеславовна, заместитель руководителя администрации МО городское поселение «Город Закаменск»;- Дипломом 2 степени - Пестерева Евгения Валерьевна, главный специалист экономического отдела администрации МО «Кяхтинский район»;- Дипломом 3 степени - Алексеева Елена Анатольевна, главный специалист администрации МО «Джидинский район»;- Дипломом 3 степени - Дулмаева Номина Дугарсуруновна, заместитель начальника Управления - начальник финансового отдела администрации МО «Иволгинский район»;- Дипломом 3 степени - Сордонов Борис Иннокентьевич, консультант отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.- Батуева Туяна Чимитовна, специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района, Дипломом 1 степени;- Емельянова Надежда Анатольевна, ведущий специалист администрации МО СП «Куйтунское» Тарбагатайского района, Дипломом 2 степени;- Цырендоржиева Сэсэгма Дармаевна специалист администрации МО СП «Иройское» Селенгинского района, Дипломом 2 степени;- Богидаева Светлана Петровна, специалист администрации МО СП «Дунда-Киретское» Бичурского района. Дипломом 3 степени;- Матренинская Наталья Петровна, специалист администрации МО СП «Усть-Кяхтинский» Кяхтинского района, Дипломом 3 степени;- Данзанова Цыпилма Васильевна, ведущий специалист администрации МО СП «Ичетуйское» Джидинского района, Дипломом 3 степени.«От лица всех участников и победителей республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий» хочу поблагодарить Вас, Алексей Самбуевич, и всех, благодаря кому проводится такой конкурс. Этот конкурс позволяет нам, работникам местного самоуправления, повысить уровень профессионального мастерства, поделиться с имеющимся положительным опытом и перенять опыт коллег. Надеемся, что разработанные нами проекты будут реализованы в жизнь», - говорит победитель конкурса в номинации «Лучший муниципальный служащий в поселении», специалист администрации МО СП «Дутулурское» Закаменского района Туяна Батуева.- Жигжитов Белигто Дамбиевич, глава муниципального образования сельское поселение «Среднехарлунское» Бичурского района. Награжден Дипломом 1 степени;- Сониев Леонид Сахилович, глава муниципального образования сельское поселение «Корсаковское» Кабанского района. Награжден Дипломом 2 степени;- Николаев Петр Ермилович, глава муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» Тарбагатайского района. Награжден Дипломом 3 степени.Фото: egov-buryatia.ru