Общество 25.12.2023 в 09:24

В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега

За минувшие сутки использовано 400 тонн песка для посыпки дорог
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ в выходные дни с городских улиц вывезли 30 КАМАЗов снега

В Улан-Удэ в выходные дни 50 единиц коммунальной техники боролись со снегом. За два дня с городских улиц вывезли 30 КАМазов снега, сообщили в Комбинате по благоустройству.

Уборка снега и подсыпка улиц в Улан-Удэ ведется и днем, и ночью. Основная часть тяжелой техники работает в ночное время, когда на дорогах практически нет машин, чтобы не препятствовать дорожному движению днем и убрать каждый сантиметр дорог.

Накануне ночью два больших комплекса очистили участки дорог на улицах Смолина, Медицинская, Красной Звезды. Такие комплексы сразу убирают снежные накаты с проезжей части, загружают снег в большегрузные машины и вывозят на специальные места временного складирования. В трех районах города также работали грейдера, трактора-щетки и мини-трактора.

С шести утра работники приступили к погрузке и вывозу собранного снега. Уборщики территорий вручную очищают и подсыпают остановки, тротуары и лестницы.

Водители пескоразбрасывающих машин непрерывно подсыпают опасные участки: перекрестки, остановочные карманы, крутые спуски и подъемы. За минувшие сутки использовано 400 тонн песка.

На придомовых территориях и на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, уборку и подсыпку выполняют управляющие компании и собственники зданий.

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