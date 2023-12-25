Общество 25.12.2023 в 12:46

Муниципальные служащие Улан-Удэ вошли в число лучших в Бурятии

Они провели тотальный аудит экологической и энергетической сфер столицы республики и переводят в город в «цифру»
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Муниципальные служащие Улан-Удэ вошли в число лучших в Бурятии
Итоги республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий» подвели в правительстве Бурятии. В число лауреатов и призеров конкурса вошли и сотрудники администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.

Победителем конкурса и единственным дипломантом первой степени стал Вадим Имидеев, председатель Проектно-аналитического комитета за региональный проект «Безопасный воздух». Благодаря проекту впервые в Улан-Удэ был проведен тотальный аудит экологической и энергетической сфер Улан-Удэнской агломерации.

«Такая углубленная работа была проведена совместно с учеными в впервые в истории города. Совместно с Байкальским институтом природопользования СО РАН и питерским Институтом прикладной экологии и гигиены загрязнение атмосферы было полноценно исследовано. Также в рамках работы было впервые проведено полное обследование электросетевого хозяйства. В том числе и по результатам аудита, Улан-Удэ включен в федеральный проект «Чистый воздух». Первые федеральные деньги в размере 475 млн рублей уже поступили в республику и сейчас ведется проектирование реконструкции электросетей», - объяснил результаты работы Вадим Имидеев.

Также дипломом третьей степени конкурса награжден Борис Сордонов, консультант отдела аналитики и проектного управления Проектно-аналитического комитета. Он представлял муниципальный проект «Финансы», в рамках которого идет цифровизация нескольких процессов в городе.



Именно его работа позволяет программно устанавливать и наносить координаты рекламных конструкций, нестационарной торговли, металлических гаражей и иных объектов в Улан-Удэ на карту города. Эта связка пространственных данных с финансовыми обеспечивает прозрачность учета, аналитику и взаимодействие бизнеса и муниципальных структур в режиме реального времени. Благодаря внедрению этих решений по некоторым видам учета в 2023 года в 10 раз увеличились поступления в местный бюджет.

«Хочу всем искренне сказать «спасибо» за работу. Работа у вас непростая, сложная. Мы с вами боролись с ковидом, неопределенностью в экономике, сейчас у нас вопрос со спецоперацией. Давайте и дальше работать слаженно, вместе справляться со всеми трудностями и вызовами, поддерживать семьи, у которых близкие на СВО. Уверен, что у нас впереди светлое будущее», - поблагодарил всех победителей конкурса глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: ulan-ude-info.ru
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