Общество 26.12.2023 в 09:13

В Бурятию пытались незаконно ввезти 115 блоков сигарет

Таможенники обнаружили их в пассажирском автобусе из Монголии тайник с сигаретами
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Текст: Номер один
В Бурятию пытались незаконно ввезти 115 блоков сигарет
Водитель монгольского автобуса, въезжавшего в РФ через МАПП Кяхта, пытался скрыть  1150 пачек сигарет от таможенного контроля. Незаконно перемещаемый товар  обнаружили сотрудники Бурятской таможни, сообщили  в МАПП Кяхта.

При въезде в пункт пропуска водитель подал документы на транспортное средство и заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако  при проведении таможенного досмотра с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили товар, спрятанный в системе вентиляции в салоне автобуса.

По словам нарушителя, он ввозил сигареты с коммерческой целью - для продажи в России,  поэтому  пытался скрыть товар от таможенного контроля. Он знал о правилах перемещения товаров и необходимости их декларирования, в случае превышения разрешенной законодательством нормы. К поездке он подготовился заблаговременно: произвел демонтаж системы вентиляции над пассажирскими сиденьями и спрятал туда 115 блоков сигарет.

Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 гр табака или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г.

Бурятские таможенники сигареты изъяли и  поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни. В отношении гражданина Монголии  таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля).

Фото: Бурятская таможня

Теги
граница контрабанда сигареты

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