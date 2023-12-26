В Бурятию пытались незаконно ввезти 115 блоков сигарет

Водитель монгольского автобуса, въезжавшего в РФ через МАПП Кяхта, пытался скрыть 1150 пачек сигарет от таможенного контроля. Незаконно перемещаемый товар обнаружили сотрудники Бурятской таможни, сообщили в МАПП Кяхта.При въезде в пункт пропуска водитель подал документы на транспортное средство и заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако при проведении таможенного досмотра с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили товар, спрятанный в системе вентиляции в салоне автобуса.По словам нарушителя, он ввозил сигареты с коммерческой целью - для продажи в России, поэтому пытался скрыть товар от таможенного контроля. Он знал о правилах перемещения товаров и необходимости их декларирования, в случае превышения разрешенной законодательством нормы. К поездке он подготовился заблаговременно: произвел демонтаж системы вентиляции над пассажирскими сиденьями и спрятал туда 115 блоков сигарет.Как пояснил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосян, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС гражданин, достигший 18-летнего возраста, для личного пользования может ввезти на таможенную территорию государств – членов ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 гр табака или изделия в ассортименте общим весом не более 250 г.Бурятские таможенники сигареты изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств таможни. В отношении гражданина Монголии таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товара от таможенного контроля).Фото: Бурятская таможня