Общество 26.12.2023 в 09:58
В Бурятии районную администрацию привлекли к ответственности за плохие дороги
Благодаря вмешательству прокуратуры, дорожное полотно отгрейдировали
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Прибайкальского района проверила исполнение законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в деятельности Прибайкальской районной администрации.
На проезжей части участка автомобильной дороги местного значения от микрорайона Заречный до перекрестка с улицей Полевой с. Турунтаево были неровности грунтового покрытия дорожного полотна в виде просадок, колеи и ям, затрудняющих движение машин.
В связи с этим прокурор района внес главе администрации представление, по результатам рассмотрения которого проведено грейдирование автомобильной дороги, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 1 лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора района орган местного самоуправления привлекли к административной ответственности ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), суд назначил штраф 20 тыс. рублей.
На проезжей части участка автомобильной дороги местного значения от микрорайона Заречный до перекрестка с улицей Полевой с. Турунтаево были неровности грунтового покрытия дорожного полотна в виде просадок, колеи и ям, затрудняющих движение машин.
В связи с этим прокурор района внес главе администрации представление, по результатам рассмотрения которого проведено грейдирование автомобильной дороги, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 1 лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
По постановлению прокурора района орган местного самоуправления привлекли к административной ответственности ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), суд назначил штраф 20 тыс. рублей.
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