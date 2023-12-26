Общество 26.12.2023 в 09:58

В Бурятии районную администрацию привлекли к ответственности за плохие дороги

Благодаря вмешательству прокуратуры, дорожное полотно отгрейдировали
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии районную администрацию привлекли к ответственности за плохие дороги
Прокуратура Прибайкальского района проверила исполнение законодательства в сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в деятельности Прибайкальской районной администрации.

На проезжей части участка автомобильной дороги местного значения от микрорайона Заречный до перекрестка с улицей Полевой с. Турунтаево были неровности грунтового покрытия дорожного полотна в виде просадок, колеи и ям, затрудняющих движение машин.

В связи с этим прокурор района внес главе администрации представление, по результатам рассмотрения которого проведено грейдирование автомобильной дороги, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 1 лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора района орган местного самоуправления привлекли к административной ответственности ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), суд назначил  штраф 20 тыс. рублей.

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