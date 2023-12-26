В Бурятии Тугнуйский разрез выполнил годовой план по добыче угля

АО «Разрез Тугнуйский» (СУЭК) обеспечил досрочное выполнение производственного годового плана по добыче угля, перешагнув отметку 14 млн тонн, сообщила пресс-служба СУЭК.С успехом горняков поздравил генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» Юрий Андреев.«Поздравляю трудовые коллективы с выполнением годовой программы по добыче угля. Очередное достижение Тугнуйских угледобывающих предприятий стало возможным благодаря высокому профессионализму сотрудников, а также компетентной организации по планированию работ, всех задействованных в производственном процессе участков и вспомогательных служб предприятия. Уверен, что трудовые традиции и горняцкая сплоченность помогут и в дальнейшем удерживать производственные рубежи», - сказал онПо словам Юрия Андреева, текущий год был достаточно непростым, но несмотря на вызовы, связанные с такими факторами, как сложности с поставками оборудования и запчастей и дефицит кадров, тугнуйским угледобытчикам удалось выполнить, и даже обеспечить перевыполнение годового плана по добыче на 310 тыс тонн угля.Особое внимание было уделено условиям работы в новых экономических условиях, отладки системы поставок запасных частей, развитию импортозамещения и сотрудничества с поставщиками и вспомогательно-сервисными отечественными предприятиями.В течение года в промышленную эксплуатацию запущены 27 единиц современного высокотехнологичного оборудования, в том числе: 21 карьерный самосвал (грузоподъемностью от 90 до 220 тонн); два экскаватора Hitachi, два гусеничных бульдозера SHANTUI.Юрий Андреев отметил экипаж экскаватора BUCYRUS-495HD№2, установившего в августе 2023 года мировой рекорд производительности в месяц по отгрузке вскрышных пород, в объеме 2,185 млн кубометров. В июле 2023 года экипаж экскаватора перешагнул рубеж отгрузки вскрышной породы свыше 200 млн кубометров с момента ввода в эксплуатацию в мае 2010 года.На предприятиях СУЭК Тугнуйского куста ведется расширенная работа по привлечению персонала, в том числе и вахтовым методом работы, создаются и улучшаются социально-бытовые условия труда и отдыха, ведется активная профориентационная работа со студентами, обучающимися горному направлению. На базе учебно-курсового комбината проводится профессиональное обучение. За 11 месяцев 2023 года на базе УКК обучено около 400 человек, желающие проходят профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квалификации по основным рабочим специальностям.Юрий Андреев назвал приоритетные направления развития Тугнуйских угледобывающих предприятий на 2024 год, основным из которых стало увеличение плана по добыче и вскрыше, а также улучшение социально-бытовых условий горняков. Это строительство здания на 250 мест для удобного и комфортного проживания молодых горняцких семей. Для улучшения условий труда, повышения операционной эффективности и безопасности производственных процессов, а также выполнения поставленных задач на 2024 год ожидается поставка высокопроизводительного современного оборудования.Фото: suek.ru