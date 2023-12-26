В Бурятии установили дорожные знаки после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кижингинского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, содержании муниципальных автомобильных дорог.На автомобильной дороге на перекрестке улиц Найрамдал и Садовая в с. Кижинга отсутствуют знаки приоритета «Главная дорога» и «Уступи дорогу», что создавало условия для совершения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда участникам движения.В связи с этим прокурор района главе МО «Кижингинский район» внес представление, по результатам рассмотрения которого участок дороги оборудовали необходимыми дорожными знаками.