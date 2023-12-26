Общество 26.12.2023 в 16:18
В Улан-Удэ снова спорят о новогодних тарифах таксистов
Водители объясняют повышение цен скользкими дорогами и пробками
Текст: Ольга Лазарева
В соцсетях не утихают споры горожан по поводу резко возросших аппетитов таксистов. Многие считают повышение цен в праздники несправедливым, другие напротив - встают на сторону водителей.
«Представьте себе ситуацию: вы приходите к врачу, а он говорит: «Я отменил вашу запись, потому что у меня есть пациент побогаче». Или вы приходите в магазин, к продавцу, а она вам: «Хлеб сегодня стоит в 2 раза выше, потому что мне лень вставать за эту сумму». Такого же ведь не бывает? Так какого лешего, так работают таксисты? Управы на них никакой, модераторы в других регионах, им плевать. Вопрос к этим людям, что решают найти себя в этой чудесной профессии. Вам самим как? Вынуждена пользоваться такси в эту прекрасную предновогоднюю неделю. Про Максим-молчу, там на дальние расстояния вообще не найти машину. Яндекс, у которого тарифы выше в 2 раза, тоже стал подводить. И ведь есть машины рядом, причем адреса, куда я еду - это специальные учреждения, касающихся людей с инвалидностью. Всем плевать. Тариф выше 1000. Да, пожалуйста, только едь! Но они кружат вокруг и ждут лакомый заказ. Я желаю в этом новом году, всем этим «таксерам» такого же отношения к ним, во всех сферах жизнедеятельности, как они относятся к пассажирам, видя в них только кошелек. Вот накипело», - пишет возмущенный автор поста в паблике Аноним 03.
В комментариях автора поддержали, но нашлись и защитники таксистов. По их мнению, возить людей, когда в городе пробки, а дороги скользкие, - по обычным тарифам невыгодно:
- Купите машину и ездите, куда хотите.
- Инвалидами должны заниматься не таксисты, а государство.
- Автор, попробуйте обращаться не к агрегаторам, а в социальное такси. Может там помогут. А такси всегда поднимали цену при ажиотажном спросе. В новогоднюю ночь ценник может быть в 3-5 раз больше.
- Для инвалидов есть социальное такси, оно дешевле. Но заказывать его надо как минимум за неделю до поездки.
- Идея - оплата такси по счётчику и от пробега и от времени, с учётом коэффициента времени суток/метеоусловий. Таксист не виноват, что в городе пробки и дороги скользкие. Не хочет он час скользить по дорогам, рискуя своей машиной, сжечь бензина рублей на 200, чтобы заработать на руки чистыми рублей 150-200, - пишут в комментариях.
Нашлись даже те, кто согласен повозить автора поста вместо таксистов: «Напишите мне, я свободна в течении дня относительно. По цене такси повожу вас с удовольствием. Думаю сможем договориться и помогу, чем смогу», написала неравнодушная улан-удэнка автору поста в паблике.
Напомним, совсем недавно мы писали о том, что в Улан-Удэ цены поднимают цены со словами: "Новый год". Порой сумма заказа растет прямо на глазах, в течении 15 минут после заявки.
«Представьте себе ситуацию: вы приходите к врачу, а он говорит: «Я отменил вашу запись, потому что у меня есть пациент побогаче». Или вы приходите в магазин, к продавцу, а она вам: «Хлеб сегодня стоит в 2 раза выше, потому что мне лень вставать за эту сумму». Такого же ведь не бывает? Так какого лешего, так работают таксисты? Управы на них никакой, модераторы в других регионах, им плевать. Вопрос к этим людям, что решают найти себя в этой чудесной профессии. Вам самим как? Вынуждена пользоваться такси в эту прекрасную предновогоднюю неделю. Про Максим-молчу, там на дальние расстояния вообще не найти машину. Яндекс, у которого тарифы выше в 2 раза, тоже стал подводить. И ведь есть машины рядом, причем адреса, куда я еду - это специальные учреждения, касающихся людей с инвалидностью. Всем плевать. Тариф выше 1000. Да, пожалуйста, только едь! Но они кружат вокруг и ждут лакомый заказ. Я желаю в этом новом году, всем этим «таксерам» такого же отношения к ним, во всех сферах жизнедеятельности, как они относятся к пассажирам, видя в них только кошелек. Вот накипело», - пишет возмущенный автор поста в паблике Аноним 03.
В комментариях автора поддержали, но нашлись и защитники таксистов. По их мнению, возить людей, когда в городе пробки, а дороги скользкие, - по обычным тарифам невыгодно:
- Купите машину и ездите, куда хотите.
- Инвалидами должны заниматься не таксисты, а государство.
- Автор, попробуйте обращаться не к агрегаторам, а в социальное такси. Может там помогут. А такси всегда поднимали цену при ажиотажном спросе. В новогоднюю ночь ценник может быть в 3-5 раз больше.
- Для инвалидов есть социальное такси, оно дешевле. Но заказывать его надо как минимум за неделю до поездки.
- Идея - оплата такси по счётчику и от пробега и от времени, с учётом коэффициента времени суток/метеоусловий. Таксист не виноват, что в городе пробки и дороги скользкие. Не хочет он час скользить по дорогам, рискуя своей машиной, сжечь бензина рублей на 200, чтобы заработать на руки чистыми рублей 150-200, - пишут в комментариях.
Нашлись даже те, кто согласен повозить автора поста вместо таксистов: «Напишите мне, я свободна в течении дня относительно. По цене такси повожу вас с удовольствием. Думаю сможем договориться и помогу, чем смогу», написала неравнодушная улан-удэнка автору поста в паблике.
Напомним, совсем недавно мы писали о том, что в Улан-Удэ цены поднимают цены со словами: "Новый год". Порой сумма заказа растет прямо на глазах, в течении 15 минут после заявки.
ТегиОбщество