В Бурятии собирают подписи в поддержку Владимира Путина

Владимир Путин первым подал по выдвижению на выборы президента страны, которые пройдут этой весной. Их уже называют главным политическим событием не только России, но и мира.Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. А значит, согласно избирательному законодательству, он должен до конца января собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. Кампания по сбору подписей началась по всей стране, в том числе и в Бурятии. Активисты ОНФ, «Волонтеров Победы», центра «Добродом» и представителей других организаций, которые выступили за выдвижение президента, уже сейчас проводят пикеты в поддержку президента и собирают подписи.Как пояснил нам Замбал Санжиев – сопредседатель созданного на этой неделе регионального избирательного штаба по поддержке Владимира Путина – сейчас очень важно поддержать курс развития нашей страны и принять участие в мартовских выборах.- Те, кто живет в нашей республике, видят, как сильно меняется наша жизнь к лучшему. За последние годы в Бурятии появилось множество новых школ, детских садов, медицинских, культурных, спортивных учреждений. Немногие регионы могут похвастаться такими темпами развития социальной инфраструктуры, - говорит он. – И сегодня как никогда важно сохранить этот курс на развитие. Кроме того, нельзя забывать и про международную ситуацию. Мы должны показать всему миру, что мы – едины, потому именно в нашей сплоченности наша сила.К слову, основные политические партии России тоже определились с кандидатами. КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого, «Новые люди» - Владислава Даванкова. Что касается «Справедливой России», то руководство партии решило никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина.Напомним, голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.