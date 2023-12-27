Общество 27.12.2023 в 10:14
В первый день на елке главы Бурятии побывали две тысячи детей
Цирковая программа «Легенды Байкала» основана на преданиях о родовых тотемах бурятского народа
Текст: Номер один
В физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ проходят традиционные ёлки главы Бурятии. В общей сложности новогодний праздник, который организовал цирк Бурятии, посетят 4164 ребёнка, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Традиционно героями праздника стали школьники 7-15 лет из разных районов республики: дети участников специальной военной операции, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, с особенностями здоровья, имеющие особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности, спорте и искусстве, активисты социально-значимой или общественной жизни.
«Мы рады поздравить ребят с наступающим Новым годом и принести в их жизнь чуть больше радости и красок, потому что детство – это особенная пора в жизни каждого человека, когда веришь в чудо, в волшебство, ждешь подарков», – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Программа «Легенды Байкала» основана на преданиях о родовых тотемах бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что легенды рассказываются языком циркового искусства. Через мудрого седовласого сказителя-улигершина зрители узнают о быке-прародителе Буха Нойоне, проматери Лебеди Хун Шубуун, налиме Эреэн Гутаар и прекрасной лани Гоа-Марал.
«Это радость – работать на площадке физкультурно-спортивного комплекса, – говорит директор цирка Бурятии Наталья Борисова. – У нас ошеломляющее сценическое оформление, мы завезли три фуры декораций, подзарядились позитивной энергией и с удовольствием дарим детям волшебную, новогоднюю историю о традициях, тотемах бурятских родов, еще мы приготовили детям интересные сюрпризы».
В новогодней программе 21 номер: воздушных гимнастов, акробатов-вольтижеров, гуттаперчевых девочек, танцоров, силачей, со скакалками и обручами, клоунов Малыша и Ромашки. В представлении задействовано 40 человек – артисты цирка, воспитанницы республиканской цирковой школы, студенты колледжа искусств им. Чайковского и участники ансамбля «Белый день» из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Перед началом цирковой программы в фойе ФСК для ребят развёрнуты разнообразные площадки, активности, мастер-классы, фотозоны. С детьми работали аниматоры и волонтеры культуры.
Программе «Легенды Байкала» уже пять лет, но она из года в год обновляется, авторы из года в год привносят в неё что-то новое: меняются артисты, сценические повороты, музыкальный материал, добавляются спецэффекты, отшиваются новые костюмы.
Новогоднюю программу «Легенды Байкала» все желающие смогут увидеть и в другие дни. Цирк Бурятии представит свою программу 28, 29, 30 декабря 2023 года, 2 и 3 января 2024 года там же, в физкультурно-спортивном комплексе. Билеты можно приобрести на сайте цирка http://cirkburyatia.ru или на http://kassy.ru, телефон 67-91-32. Возрастное ограничение: 0+
Фото: Баян Цыренов
Традиционно героями праздника стали школьники 7-15 лет из разных районов республики: дети участников специальной военной операции, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, с особенностями здоровья, имеющие особые успехи в учебной, научно-исследовательской деятельности, спорте и искусстве, активисты социально-значимой или общественной жизни.
«Мы рады поздравить ребят с наступающим Новым годом и принести в их жизнь чуть больше радости и красок, потому что детство – это особенная пора в жизни каждого человека, когда веришь в чудо, в волшебство, ждешь подарков», – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Программа «Легенды Байкала» основана на преданиях о родовых тотемах бурятского народа, живущего на берегах Байкала. Этнопроект интересен тем, что легенды рассказываются языком циркового искусства. Через мудрого седовласого сказителя-улигершина зрители узнают о быке-прародителе Буха Нойоне, проматери Лебеди Хун Шубуун, налиме Эреэн Гутаар и прекрасной лани Гоа-Марал.
«Это радость – работать на площадке физкультурно-спортивного комплекса, – говорит директор цирка Бурятии Наталья Борисова. – У нас ошеломляющее сценическое оформление, мы завезли три фуры декораций, подзарядились позитивной энергией и с удовольствием дарим детям волшебную, новогоднюю историю о традициях, тотемах бурятских родов, еще мы приготовили детям интересные сюрпризы».
В новогодней программе 21 номер: воздушных гимнастов, акробатов-вольтижеров, гуттаперчевых девочек, танцоров, силачей, со скакалками и обручами, клоунов Малыша и Ромашки. В представлении задействовано 40 человек – артисты цирка, воспитанницы республиканской цирковой школы, студенты колледжа искусств им. Чайковского и участники ансамбля «Белый день» из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Перед началом цирковой программы в фойе ФСК для ребят развёрнуты разнообразные площадки, активности, мастер-классы, фотозоны. С детьми работали аниматоры и волонтеры культуры.
Программе «Легенды Байкала» уже пять лет, но она из года в год обновляется, авторы из года в год привносят в неё что-то новое: меняются артисты, сценические повороты, музыкальный материал, добавляются спецэффекты, отшиваются новые костюмы.
Новогоднюю программу «Легенды Байкала» все желающие смогут увидеть и в другие дни. Цирк Бурятии представит свою программу 28, 29, 30 декабря 2023 года, 2 и 3 января 2024 года там же, в физкультурно-спортивном комплексе. Билеты можно приобрести на сайте цирка http://cirkburyatia.ru или на http://kassy.ru, телефон 67-91-32. Возрастное ограничение: 0+
Фото: Баян Цыренов
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