В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95

В целях улучшения транспортного обслуживания населения схема движения муниципальных автобусов по маршруту №95 будет продлена до улицы Аршанская в мкрн «Аршан». При этом расписание движения по маршруту № 95 пока не меняется, сообщили в Комитете по транспорту Улан-Удэ.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.Фото: ulan-ude-info.ru