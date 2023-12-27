Общество 27.12.2023 в 12:40

В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95

Их маршрут продлен до улицы Аршанская в мкрн «Аршан», расписание пока не меняется
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В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
В целях улучшения транспортного обслуживания населения схема движения муниципальных автобусов по маршруту №95 будет продлена до улицы Аршанская в мкрн «Аршан». При этом расписание движения по маршруту № 95 пока не меняется, сообщили в Комитете по транспорту Улан-Удэ.

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru, а также по телефону диспетчера 44-72-10. Время движения автобусов и схему маршрутов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания жители могут обращаться по телефону «горячей линии» 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.

Фото: ulan-ude-info.ru
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