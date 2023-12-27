В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО

В Бурятии третьеклассник Паша Исаев из поселка Таксимо Муйского района потратил заработанные деньги на подарки для участников специальной военной операции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Мама Паши, Александра, работает во вневедомственной охране Росгвардии. Вместе с супругом Сергеем они воспитывают пятерых детей. В дружной семье Исаевых сын Паша – средний.Когда началась специальная военная операция, Александра с Сергеем включились в инициативные группы по поддержке наших ребят на передовой. Глядя на родителей, Паша тоже решил, что своим надо помогать.«Зарабатывать и копить деньги ему помогают дед и отец, - рассказывает мама Паши. – Сын помогает дедушке-плотнику убирать строительный мусор, за что тот дает ему деньги на карманные расходы. Также в выходные с отцом ездит в рейсы. Призовые деньги за соревнования он тоже откладывает. Вот так потихоньку и копит деньги. А дальше сам решает, на что он их потратит».Мальчик попросил родителей съездить и купить теплые носки и лекарства на Новый год бойцам на СВО. В конце декабря посылку помогли упаковать и отправить участницы местной группы добровольцев «Шьем для Победы».Во время летних каникул Паша помогал плести маскировочные сети, за что получил благодарность от Совета женщин Муйского района.«Дома он мой главный помощник! Старший сын учится в Красноярске, а муж часто уезжает в рейсы. Паша и дров наколет, и печку затопит, помогает с девчонками мне, - продолжает Александра Исаева. – Я иногда смотрю на него, такой маленький, худенький, а столько силы и энергии у него. Он все хочет делать и помогать всем».Фото: Росгвардия