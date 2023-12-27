Общество 27.12.2023 в 15:29

В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО

Третьеклассник Паша Исаев из поселка Таксимо сам заработал деньги на свою посылку
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
В Бурятии третьеклассник Паша Исаев из поселка Таксимо Муйского района потратил заработанные деньги на подарки для участников специальной военной операции, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Мама Паши, Александра, работает во вневедомственной охране Росгвардии. Вместе с супругом Сергеем они воспитывают пятерых детей. В дружной семье Исаевых сын Паша – средний.

Когда началась специальная военная операция, Александра с Сергеем включились в инициативные группы по поддержке наших ребят на передовой. Глядя на родителей, Паша тоже решил, что своим надо помогать.



«Зарабатывать и копить деньги ему помогают дед и отец, - рассказывает мама Паши. – Сын помогает дедушке-плотнику убирать строительный мусор, за что тот дает ему деньги на карманные расходы. Также в выходные с отцом ездит в рейсы. Призовые деньги за соревнования он тоже откладывает. Вот так потихоньку и копит деньги. А дальше сам решает, на что он их потратит».

Мальчик попросил родителей съездить и купить теплые носки и лекарства на Новый год бойцам на СВО. В конце декабря посылку помогли упаковать и отправить участницы местной группы добровольцев «Шьем для Победы».



Во время летних каникул Паша помогал плести маскировочные сети, за что получил благодарность от Совета женщин Муйского района.

«Дома он мой главный помощник! Старший сын учится в Красноярске, а муж часто уезжает в рейсы. Паша и дров наколет, и печку затопит, помогает с девчонками мне, - продолжает Александра Исаева. – Я иногда смотрю на него, такой маленький, худенький, а столько силы и энергии у него. Он все хочет делать и помогать всем».

Фото: Росгвардия
Теги
СВО ребенок посылка

Все новости

В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
27.12.2023 в 15:29
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований
27.12.2023 в 15:26
Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно
27.12.2023 в 15:11
В Бурятии задержали жителей Забайкальского края с мешками наркотиков
27.12.2023 в 15:04
Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки
27.12.2023 в 14:20
На севере Бурятии случилось землетрясение
27.12.2023 в 13:49
В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
27.12.2023 в 12:25
В Бурятии в приграничном поселке Наушки построили защитную дамбу
27.12.2023 в 12:19
Приставы верят в заграницу больше, чем в Деда Мороза
27.12.2023 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
Экс-директор школы в Новосибирске 4 года доказывал, что не делал порно
Он отсудил 430 тыс рублей за незаконное обвинение в рассылке порно-коллажей с учениками
27.12.2023 в 15:11
Юные лесники Бурятии призывают использовать искусственные ёлки
Акция прошла в Прибайкальском районе
27.12.2023 в 14:20
В Улан-Удэ изменится схема движения муниципальных автобусов №95
Их маршрут продлен до улицы Аршанская в мкрн «Аршан», расписание пока не меняется
27.12.2023 в 12:40
«Водоканал» Улан-Удэ: с заботой о потребителях и работниках
Директор муниципального предприятия подвел итоги 2023 года
27.12.2023 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru