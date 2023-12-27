Блогер из Бурятии столкнулась с расизмом в Москве

В соцсетях распространился видеоролик, на котором жительница Москвы в подъезде многоэтажного дома высказывает оскорбительные фразы в адрес уроженки Бурятии – блогера Майи Драган. Конфликт произошел в лифте. При виде девушки азиатской внешности женщина выкрикнула фразу: «Россия для русских».

«С утра произошла супер неприятная ситуация. Обычно я не показываю негатив, так как я по жизни оптимист, но тут страна должна знать своих «героев». Стою я с собакой у лифта, никого не трогая, после прогулки. Заканчиваю разговор с подругой, чтобы не прервался в лифте. Мимо проходит семья и женщина кричит: «Россия для русских»,

- пишет Майя в своем блоге.



К посту девушка приложила видеоролик. На нем – неприятный диалог.

- Я вообще в России родилась! Вы знаете сколько азиатов в России? Мне еще с вами в одном подъезде жить? Извиняйтесь! – говорит девушка.

- Россия для русских! Всегда так было, есть и будет. Все азиаты должны жить в Азии, - отвечает ей незнакомка.

Далее – разговор продолжался в том же русле. На кадрах видно, что в лифте незнакомый мужчина (судя по комментариям, муж этой самой женщины - Прим. ред.) вступается за Майю и говорит ей не обращать внимание на говорящую.



Ситуация вызвала резонанс. Пост распространился в нескольких социальных сетях, где набрал тысячи просмотров и комментариев. Жители Бурятии пишут девушке слова поддержки.





Фото: скриншот из видео