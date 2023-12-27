Общество 27.12.2023 в 16:13

Блогер из Бурятии столкнулась с расизмом в Москве

Соседка по подъезду начала выгонять девушку «к себе в Азию»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Блогер из Бурятии столкнулась с расизмом в Москве

В соцсетях распространился видеоролик, на котором жительница Москвы в подъезде многоэтажного дома высказывает оскорбительные фразы в адрес уроженки Бурятии – блогера Майи Драган. Конфликт произошел в лифте. При виде девушки азиатской внешности женщина выкрикнула фразу: «Россия для русских».

«С утра произошла супер неприятная ситуация. Обычно я не показываю негатив, так как я по жизни оптимист, но тут страна должна знать своих «героев». Стою я с собакой у лифта, никого не трогая, после прогулки. Заканчиваю разговор с подругой, чтобы не прервался в лифте. Мимо проходит семья и женщина кричит: «Россия для русских»,

  - пишет Майя в своем блоге.
К посту девушка приложила видеоролик. На нем – неприятный диалог.

- Я вообще в России родилась! Вы знаете сколько азиатов в России? Мне еще с вами в одном подъезде жить? Извиняйтесь! – говорит девушка.

- Россия для русских! Всегда так было, есть и будет. Все азиаты должны жить в Азии, - отвечает ей незнакомка.

Далее – разговор продолжался в том же русле. На кадрах видно, что в лифте незнакомый мужчина (судя по комментариям, муж этой самой женщины - Прим. ред.) вступается за Майю и говорит ей не обращать внимание на говорящую. 

Ситуация вызвала резонанс. Пост распространился в нескольких социальных сетях, где набрал тысячи просмотров и комментариев. Жители Бурятии пишут девушке слова поддержки.


Фото: скриншот из видео

Теги
расизм конфликт Москва

Все новости

Монголия полностью погасила внешний долг
27.12.2023 в 17:16
100 лет на страже здоровья
27.12.2023 в 17:11
Учиться меньше - знать больше
27.12.2023 в 17:00
Прооперировать грыжу через несколько проколов
27.12.2023 в 16:52
Инженерия без границ
27.12.2023 в 16:46
В Бурятии художники театра оперы и балета нарядили Щелкунчика в дэгэл
27.12.2023 в 16:33
Блогер из Бурятии столкнулась с расизмом в Москве
27.12.2023 в 16:13
В Бурятии двое сборщиков кедрового ореха убили третьего
27.12.2023 в 16:12
В Бурятии сын служащей Росгвардии отправил подарки участникам СВО
27.12.2023 в 15:29
Молодой биатлонист из Бурятии стал призером межрегиональных соревнований
27.12.2023 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
Монголия полностью погасила внешний долг
В 2023 году рост экономики страны составил 6,8 проц, ВВП на душу населения вырос до 5220 долларов, валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов

27.12.2023 в 17:16
100 лет на страже здоровья
Здравоохранение республики празднует вековой юбилей
27.12.2023 в 17:11
Учиться меньше - знать больше
Как в Бурятии реализовали экспериментальный федеральный проект
27.12.2023 в 17:00
Прооперировать грыжу через несколько проколов
В Республиканской больнице продолжают развивать малоинвазивные технологии
27.12.2023 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru