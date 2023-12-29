В Улан-Удэ строительную фирму оштрафовали на 20 тысяч

В Улан-Удэ во время ремонта дороги по ул. Жуковского рабочие предприятия складывали старый асфальт прямо на проезжей части. Своевременно его не вывозили. Такая бесхозяйственность в итоге привела к ДТП.- Участок дороги, на котором складировался асфальт, не был огорожен. В результате это привело к ДТП: ночью на кучу асфальта наехал автомобиль и получил повреждения, - сообщают в прокуратуре Железнодорожного района.В отношении должностного лица организации, занимавшейся ремонтом, прокурор Железнодорожного района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1. ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения).Виновного оштрафовали на 20 тыс рублей. Проезжую часть дороги от старого асфальта очистили после вмешательства прокуратуры.Фото: ulan-ude-info.ru