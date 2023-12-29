Общество 29.12.2023 в 11:00

В Улан-Удэ строительную фирму оштрафовали на 20 тысяч

Бесхозяйственность ее рабочих при ремонте дороги в итоге привела к ДТП
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Текст: газета
В Улан-Удэ строительную фирму оштрафовали на 20 тысяч
В Улан-Удэ во время ремонта дороги по ул. Жуковского рабочие предприятия складывали старый асфальт прямо на проезжей части. Своевременно его не вывозили. Такая бесхозяйственность в итоге привела к ДТП.

- Участок дороги, на котором складировался асфальт, не был огорожен. В результате это привело к ДТП: ночью на кучу асфальта наехал автомобиль и получил повреждения, - сообщают в прокуратуре Железнодорожного района.

В отношении должностного лица организации, занимавшейся ремонтом, прокурор Железнодорожного района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1. ст.  12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог по осуществлению временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения).

Виновного оштрафовали на 20 тыс рублей. Проезжую часть дороги от старого асфальта очистили после вмешательства прокуратуры.

Фото: ulan-ude-info.ru
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