Общество 29.12.2023 в 21:20

Пять детей получили подарки от главы Бурятии

Алексей Цыденов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
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Текст: Номер один
Пять детей получили подарки от главы Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня подарки детям из республики в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Елочный шар с желанием одного из них Алексей Цыденов снял с новогоднего дерева во время Госсовета в Москве, сообщили в правительстве республики.

«Я в Москве снимал эти шарики. Я их столько снял! Много подарков подарил: и где-то в Подмосковье, и в Рязани, и в Костроме… Пока не дошел до своих, до бурятских. Мог бы один снять шарик, но я искал наших», - рассказал глава Бурятии.

Семилетний Миша из села Шабур Заиграевского района попросил гитару, на которой мечтает научиться играть. Во время вручения подарка первоклассник узнал Алексея Цыденова – оказалось, мальчик ровно два года назад, когда боролся с тяжелой болезнью, уже участвовал в акции, и глава Бурятии тогда впервые вытянул карточку с его мечтой. Алексей Цыденов тогда поздравил Мишу по видеоконференцсвязи и подарил планшет.

На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, Алексей Цыденов нашел елочные украшения с желаниями 15-летней Марии и 6-летнего Кирилла.

Мария тоже из Заиграевского района - из Онохоя, учится на отлично, принимает участие в конкурсах и олимпиадах. Девушка всего три года занимается легкой атлетикой, а уже побеждает на региональных чемпионатах и успешно представляет республику на окружных соревнованиях в Хабаровске и во Владивостоке. Для занятия спортом она попросила специальные беговые кроссовки.

Кирилл получил от главы Бурятии цифровое пианино. Он ученик подготовительного класса в музыкальной школе, осваивает сольфеджио и поет в хоре, мечтает стать музыкантом. При этом первоклассник занимается и спортом - в секции самбо.



Желания брата и сестры: 11-летнего Тимофея и 14-летней Анастасии из поселка Кика Прибайкальского района - Алексей Цыденов снял с «Елки желаний» в Улан-Удэ. Ребята просили сделать сюрприз. Глава Бурятии подарил детям велосипеды.

«Профессиональные водители занимались этим велосипедами: собирали, накачивали колёса, подкручивали… Так что, можно сказать, что велосипеды прошли спецообслуживание в правительственном гараже», - пошутил Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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