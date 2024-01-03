Бурятия успешно отбилась от атак инфекций и паразитов

В Бурятии в 2023 году зарегистрировано свыше 240 тыс инфекционных и паразитарных заболеваний, что в 1,5 раза ниже, чем в 2022 году. Об этом сообщил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.Не регистрировались случаи краснухи, дифтерии, эпидпаротита, вакциноассоциированного полиомиелита, острого вирусного гепатита В. Снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 38%, острыми респираторными инфекциями на 16%, туберкулезом на 7%, клещевым вирусным энцефалитом в 1,5 раза, клещевым боррелиозом в 1,2 раза.«Вместе с тем отмечен рост заболеваемости ветряной оспой, коклюшем, рост числа обращений по поводу укусов животными, регистрировались единичные случаи кори», - констатировал главный санитарный врач республики.По его словам, на фоне активной миграции населения не только в пределах Российской Федерации, но и по всему миру, особое внимание в текущем году уделялось вопросам санитарной охраны территории страны. Так, в 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу в Бурятии санитарно-карантинным контролем было охвачено свыше 253 тыс человек и почти 97 тыс единиц транспортных средств, что на 39% больше, чем в 2022 году.В республике принимались дополнительные меры, направленные на недопущение завоза и распространения холеры. С этой целью проведена оценка готовности госпитальной, лабораторной баз, других медицинских организаций, во взаимодействии с научно-исследовательскими противочумными институтами Роспотребнадзора организована теоретическая и практическая подготовка медицинских работников, сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, усилен контроль санитарно-гигиенического состояния территорий, отдельных объектов, исследовано свыше 800 проб воды поверхностных водоемов на наличие холерных вибрионов и др.«В уходящем году мы отмечали рост активности природных очагов инфекционных заболеваний, общих для человека и животных, таких как бруцеллез, бешенство, лептоспироз, - рассказывает Сергей Ханхареев. - После десятилетнего отсутствия регистрации бруцеллеза среди людей в республике в этом году были выявлены единичные случаи. И здесь нужно понимать, что это напрямую обусловлено состоянием эпизоотической ситуации, включая и нелегальный завоз, и перемещение сельскохозяйственных животных, больных бруцеллезом, в нашу республику».Учитывая эндемичность, актуальной остается организация профилактических мероприятий по снижению рисков заражения клещевыми инфекциями. Ежегодно уровни заболеваемости и обращаемости в республике в несколько раз превышают аналогичные показатели по России. Стоит отметить, что все заболевшие клещевым вирусным энцефалитом были не привиты против этой инфекции. Поэтому профилактические прививки, увеличение объемов акарицидных обработок мест массового пребывания людей, являются приоритетными в организации и проведении противоклещевых профилактических мероприятий.«Сложившаяся напряженная эпидситуация по заболеваемости корью в России повлияла и на нашу республику. В текущем году в Бурятии было зарегистрировано 6 случаев. Благодаря достаточной иммунной прослойке населения, обеспеченной планомерной иммунизацией, а также оперативному проведению противоэпидемических мероприятий, удалось избежать распространения кори среди населения. При этом было отработано свыше одной тысячи контактных лиц», - отметил Сергей Ханхареев.«В текущем эпидсезоне регистрируются высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом, но при этом интенсивность эпидпроцесса ниже, чем в прошлом году. Пейзаж вирусов, вызывающих ОРВИ, сохранился прежним, отмечается циркуляция гриппа типа A(H3N2) в отличие от прошлого года, когда преобладал вирус гриппа типа A(H1N1). На сегодня мы уже говорим о том, что новая коронавирусная инфекция встроилась в когорту сезонных вирусов, и здесь действуют стандартные профилактические меры как при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем», - сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора.Во время новогодних праздников он порекомендовал всем жителям республики поберечь себя и не пренебрегать простыми мерами профилактики, которые позволят сохранить здоровье: соблюдать личную гигиену, по возможности избегать мест массового скопления людей, придерживаться здорового образа жизни. Однако если все же вы почувствовали признаки недомогания – обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением!Фото: расширенная коллегия органов Роспотребнадзора в Республике Бурятия