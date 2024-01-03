В Улан-Удэ детская «ватрушка» врезалась в «Тойота Лэнд Крузер»

В Улан-Удэ накануне в Железнодорожном районе 48-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», при буксировании детской ватрушки (тюбинга) по футбольному полю мкр Верхняя березовка допустил столкновение ватрушки с припаркованной автомашиной «Тойота Лэнд Крузер», сообщили в республиканской ГИБДД.В результате 13-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована. За два дня 2024 года зафиксировано 31 авария с механическими повреждениями машин, в том числе ДТП с пострадавшими.На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 520 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 62 водителя находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из них 12 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 9 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: «Номер один»