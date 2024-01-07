Общество 07.01.2024 в 17:07
Алексей Цыденов с супругой поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России
В Бурятии собрано уже более 12 тысяч подписей в поддержку действующего главы государства
Текст: Номер один
Алексей Цыденов с женой поставили сегодня подписи в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина в Президенты России, сообщил глава Бурятии в своем телеграм-канале.
«Сегодня наша страна проходит проверку на прочность. Наша сплоченность - это главное условие нашей победы. Верю в нашего Президента! Верю в нашу Победу! Верю в наше будущее!», - написал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Номер один», вся страна готовится к главному событию года – выборам президента России, до которых остается чуть менее 2,5 месяцев. Первым из кандидатов документы в Избирком подал Владимир Путин – он пошел на выборы как самовыдвиженец. Что, в свою очередь, наложило на него обязанность собрать 300 тысяч подписей.
Для этого по всей стране началась подписная кампания в поддержку Путина. Открылись региональные избирательные штабы кандидата. В Бурятии такой штаб возглавила Татьяна Парпаева. По ее словам, работа по сбору подписей в поддержку президента идет активно и успешно:
- За небольшой срок нами собрано уже более 12 тысяч подписей. В данный момент в самых оживленных местах Улан-Удэ работает шесть точек, где можно выразить поддержку нашему кандидату. В сборе подписей участвуют волонтеры тех общественных организаций, которые поддержали выдвижение Владимира Путина. Кроме того, в каждом районе идет сбор подписей через местные исполкомы партии «Единая Россия». Также с 4 января запущены пикеты по сбору подписей сразу в нескольких районах Бурятии: это Иволгинский, Кабанский, Селенгинский, Баргузинский, Заиграевский и Кяхтинский.
Фото: t.me/alexeytsydenov
«Сегодня наша страна проходит проверку на прочность. Наша сплоченность - это главное условие нашей победы. Верю в нашего Президента! Верю в нашу Победу! Верю в наше будущее!», - написал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Номер один», вся страна готовится к главному событию года – выборам президента России, до которых остается чуть менее 2,5 месяцев. Первым из кандидатов документы в Избирком подал Владимир Путин – он пошел на выборы как самовыдвиженец. Что, в свою очередь, наложило на него обязанность собрать 300 тысяч подписей.
Для этого по всей стране началась подписная кампания в поддержку Путина. Открылись региональные избирательные штабы кандидата. В Бурятии такой штаб возглавила Татьяна Парпаева. По ее словам, работа по сбору подписей в поддержку президента идет активно и успешно:
- За небольшой срок нами собрано уже более 12 тысяч подписей. В данный момент в самых оживленных местах Улан-Удэ работает шесть точек, где можно выразить поддержку нашему кандидату. В сборе подписей участвуют волонтеры тех общественных организаций, которые поддержали выдвижение Владимира Путина. Кроме того, в каждом районе идет сбор подписей через местные исполкомы партии «Единая Россия». Также с 4 января запущены пикеты по сбору подписей сразу в нескольких районах Бурятии: это Иволгинский, Кабанский, Селенгинский, Баргузинский, Заиграевский и Кяхтинский.
Фото: t.me/alexeytsydenov