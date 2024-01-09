Город превращает километры в кубометры

С начала года с улиц столицы Бурятии вывезли 4,1 тыс кубометров снега. Это - 387 полных КамАЗов снега, сообщили в Комбинате по благоустройству. Накануне ночью два больших комплекса: грейдеры, снегопогрузчики, трактора-щетки и большегрузные машины убрали и вывезли снег с улиц Воровского и Ботанической.Грейдеры и трактора-щетки срезали снежные наросты с проезжих частей на улицах Удинской, Жанаева, Набережной, Борсоева, на перекрестке улиц Борсоева-Смолина, на проспекте Автомобилистов, улицах Блинова и Комарова. Мини-трактора подмели тротуары на улицах Ленина, Коммунистической, Калашникова, Жердева, Шумяцкого, Мокрова, на проспекте Строителей, в сквере «Зодчий» и на территории вблизи Мемориала Победы.«Сегодня с шести утра большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками вывозят собранный снег с улиц Панорамной, Шумяцкого, Удинской, Набережной, с проспектов Автомобилистов и 50-летия Октября, с других улиц», - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Уборка снега в городе ведется круглосуточно в трех районах города.Подсыпка и уборка снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находятся в полномочиях управляющих компаний, ТСЖ и собственников зданий.Фото: ulan-ude-info.ru