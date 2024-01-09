Общество 09.01.2024 в 17:36

Город превращает километры в кубометры

С улиц Улан-Удэ в новом году вывезено почти 390 КамАЗов снега  
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Текст: Номер один
Город превращает километры в кубометры
С начала года с улиц столицы Бурятии вывезли 4,1 тыс кубометров снега. Это - 387 полных КамАЗов снега, сообщили в Комбинате по благоустройству. Накануне ночью два больших комплекса: грейдеры, снегопогрузчики, трактора-щетки и большегрузные машины убрали и вывезли снег с улиц Воровского и Ботанической.

Грейдеры и трактора-щетки срезали снежные наросты с проезжих частей на улицах Удинской, Жанаева, Набережной, Борсоева, на перекрестке улиц Борсоева-Смолина, на проспекте Автомобилистов, улицах Блинова и Комарова.  Мини-трактора подмели тротуары на улицах Ленина, Коммунистической, Калашникова, Жердева, Шумяцкого, Мокрова, на проспекте Строителей, в сквере «Зодчий» и на территории вблизи Мемориала Победы.

«Сегодня с шести утра большегрузные машины в комплексе с мини-погрузчиками вывозят собранный снег с улиц Панорамной, Шумяцкого, Удинской, Набережной, с проспектов Автомобилистов и 50-летия Октября, с других улиц», - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Уборка снега в городе ведется круглосуточно в трех районах города.

Подсыпка и уборка снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находятся в полномочиях управляющих компаний, ТСЖ и собственников зданий.

Фото: ulan-ude-info.ru

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