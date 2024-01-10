Учёные из Бурятии разработали уникальную съедобную пищевую плёнку

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали уникальную биоразлагаемую съедобную пищевую пленку. Её новизна связана с введением такого ингредиента, как фильтрата кефирных грибков. Это позволяет усилить консервирующий эффект для сухих, концентрированных пищевых продуктов питания и повысить сроки хранения самой плёнки, сообщили в пресс-службе вуза.Запатентованная инновационная плёнка разработана на вкусовой основе из мясного или куриного бульона, фруктового сока или воды. В одну из этих основ добавляется альгинат натрия, глицерин, водный раствор витамина С, усилители вкуса в виде натуральных вкусовых добавок. Разработчики новинки - доктор технических наук, профессор Нина Хамнаева и старший преподаватель кафедры «Технология и организация питания. Сервис и туризм» ВСГУТУ Яна Зверькова - добавили в эти композиции фильтрат микробной ассоциации кефирных грибков.Это специальная жидкость, которую получают после фильтрации. Для этого используются кефирные грибки, которые добавляют в охлажденное до 20°С пастеризованное молоко. Затем смесь сквашивается до достижения определенной кислотности. Далее грибковую закваску созревают при температуре 3-8°С в течение 12 часов, после чего грибки отделяют от смеси. Полученную смесь фильтруют сначала через бумажный, а затем через мембранный фильтры. Готовая жидкость содержит антибиотические вещества, которые подавляют развитие некоторых вредных бактерий.«Добавление фильтрата микробной ассоциации кефирных грибков и 4% водного раствора витамина С усиливает способность продукта сохраняться, так как это подавляет рост других микроорганизмов в упаковке. Состав разработанной съедобной пленки позволяет упаковывать методом обертывания сухие фрукты, высушенное мясо, сухой творог, высушенную рыбу, морепродукты», - рассказала Нина Хамнаева.Предлагаемая композиция позволяет создавать водорастворимую прозрачную и пластичную пищевую пленку с определенным вкусом, которая устойчива к низким температурам, предотвращает развитие микрофлоры в упакованном продукте и имеет регулируемый срок годности. К тому же она низкокалорийная. Когда пленка нагревается до температуры 80°С и смачивается водой, она разлагается.«Её использование может быть альтернативой пластиковым пакетам из полиэтилена, которые очень долго разлагаются в окружающей среде и нежелательны для использования», - добавила Нина Хамнаева.Более того, наличие вкуса у этой пищевой упаковки значительно расширит ее возможности использования, так как она может стать частью приготовления блюда из полуфабриката. Создание упаковки с определенным вкусом и консервирующим эффектом позволит получить готовый продукт из полуфабриката с минимальными усилиями. Например, приготовление компота из замороженных ягод с добавлением фруктового сока, упакованных в эту пленку, сведётся только к варке полуфабриката вместе с упаковкой в кипящей воде.Фото: предоставлено ВСГУТУ