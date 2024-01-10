В Улан-Удэ исправят лежачих полицейских, которые раздражали автомобилистов

Как рассказали в ОНФ, летом 2023 года депутат Хурала Бурятии установил в микрорайоне лежачие полицейские на сумму около 300 тысяч рублей. Но дорожники переусердствовали с количеством препятствий - на один небольшой двор их установили сразу 10. Кроме того, лежачие полицейские установили с нарушением ГОСТов как по технологии, так и по высоте. При этом предупреждающие знаки поставлены не были. С наступлением зимы заметённые снегом дорожные валики вообще стали незаметны для автомобилистов. В итоге вместо элементов безопасности жители получили дорожный раздражитель.





Председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ получил прокурорское представление за лежачих полицейских, установленных без соблюдения необходимых нормативов в 105-м микрорайоне. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.Местные жители пожаловались на ненормативных лежачих полицейских в ОНФ, а общественники, в свою очередь, - в прокуратуру. После проверки надзорный орган подтвердил, что лежачие полицейские сделаны с нарушением ГОСТов, направив городским чиновникам представление. Теперь все нарушения должны исправить.Фото: ОНФ Бурятии