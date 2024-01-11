В Улан-Удэ врачи 18 дней боролись за жизнь ребенка

Республиканская клиническая инфекционная больница сообщила о спасении ребенка в возрасте 1 год 3 месяца, поступившего с целым набором заболеваний. У малыша диагностировали гемофильную инфекцию, гнойный менингит тяжелой степени, а также микст-вирусную инфекцию: грипп А, бокавирус и риновирус.Родители обратились в больницу на третьи сутки от начала заболевания, когда у ребенка была температура 40 градусов, и он уже находился в состоянии тяжелого шока. У маленького пациента успели развиться сепсис, острое почечное повреждение, отек головного мозга и пневмония.«Ребенка срочно госпитализировали в отделение реанимации, взяли на аппарат искусственной вентиляции легких. Медицинский персонал в течение 18 дней боролся за жизнь маленького пациента, прилагая огромные усилия, чтобы спасти его от смерти. С первых дней была начата мощная антибактериальная терапия, проведены переливания крови и ее компонентов. Учитывая тяжесть состояния, неоднократно проводились консультации со специалистами РНИМУ им. Н. Пирогова в Москве, а также специалистами ДРКБ. Благодаря слаженной работе с коллегами из ДРКБ, используя совместный междисциплинарный подход врачи добились положительного результата в лечении очень сложного клинического случая заболевания», - рассказали в инфекционной больницеСейчас ребенок уже выписан в реабилитационный центр на восстановительное лечение по месту жительства.Специалисты инфекционной больницы призывают жителей республики своевременно проводить вакцинацию от инфекционных заболеваний, в частности, от от гемофильной инфекции. Она с 2014 года включена в Национальный календарь профилактических прививок. Прививка ставится всем детям, в том числе недоношенным, по месту жительства в поликлинике. Первичная вакцинация состоит из трех прививок, начиная с первого полугодия жизни. Ревакцинация проводится на втором году жизни.Фото: «Номер один»