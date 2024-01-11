Общество 11.01.2024 в 15:24

В Улан-Удэ притормозили эвтаназию собак

Принято решение о перерегистрации собак, содержащихся в приюте, на новых владельцев
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В Улан-Удэ притормозили эвтаназию собак
В Улан-Удэ в связи с массовыми обращениями зоозащитников после передачи 30 животных руководством приюта «Ананда» в пункты временного содержания для проведения эвтаназии в приют выехал начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев. Во встрече также приняли участие представители администрации Улан-Удэ, Общественной палаты региона, зоозащитники и руководство приюта «Ананда», сообщили в пресс-службе ветеринарного управления.

Главной темой обсуждения стало проведение эвтаназии 18 животным, которые были переданы в пункты временного содержания. Амгалан Дармаев подчеркнул, что такие меры были предприняты в рамках действующего законодательства. Согласно новому закону, ранее отловленные животные, в случае невостребованности, должны быть переданы в пункты временного содержания, где собаки подлежат гуманной эвтаназии.



«Ранее, после принятия закона, встречался с зооволонтерами, они попросили о возможности содержания собак за свой счет с поиском новых владельцев. Тем не менее, передача собак новым владельцам прекратилась. В связи с этим руководитель приюта «Ананда» принял решение о передаче животных в ПВС. Отмечаю, что на сегодня, закон позволяет передать собак тем людям, которые будут сами нести за них ответственность, но нам необходимы гарантии, так как существуют случаи, когда недобросовестные граждане, выпускают принятых животных снова на улицу, где они снова представляют угрозу для жизни и здоровья жителей» - пояснил начальник Управления ветеринарии республики.

В результате встречи было принято решение перерегистрации собак, содержащихся в приюте, на новых владельцев.

Перерегистрация собак будет вестись с привлечением всех заинтересованных лиц, которые будут следить за соблюдением всех процедур и требований. Вся информация о животных, включая фотофиксацию и сканирование чипов, будет записываться и храниться в базе данных.

Также во время выездного совещания, специалисты выявили нарушения содержания животных в приюте и дали организации время до 21 января, чтобы их устранить. В противном случае руководство приюта будет нести ответственность по статье 8.54 КоАП РФ за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных.

Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии
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