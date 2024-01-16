Компенсация стоимости полиса ОСАГО гражданину с инвалидностью

Вопрос: «Если у человека с инвалидностью нет водительских прав, может ли он получить компенсацию за полис ОСАГО?»

Отвечает Минтруд:

- Гражданину с инвалидностью или его законному представителю компенсируют половину стоимости полиса ОСАГО. Деньги придут на тот счет, на который поступают пенсия или другие соцвыплаты. Льготу предоставляют на один полис.

Основные условия получения компенсации:

1. Потребность в автомобиле должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации.

2. Гражданин с инвалидностью может не водить сам и не иметь водительского удостоверения, но постоянно пользуется авто как пассажир.

3. В договоре страхования указан гражданин с инвалидностью или его законный представитель и ещё не более двух водителей.