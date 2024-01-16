Общество 16.01.2024 в 09:00

Компенсация стоимости полиса ОСАГО гражданину с инвалидностью

Условия получения
A- A+
Текст: Номер один
Компенсация стоимости полиса ОСАГО гражданину с инвалидностью
Номер один

Вопрос: «Если у человека с инвалидностью нет водительских прав, может ли он получить компенсацию за полис ОСАГО?»

Отвечает Минтруд:

- Гражданину с инвалидностью или его законному представителю компенсируют половину стоимости полиса ОСАГО. Деньги придут на тот счет, на который поступают пенсия или другие соцвыплаты. Льготу предоставляют на один полис.

Основные условия получения компенсации:

1. Потребность в автомобиле должна быть отражена в индивидуальной программе реабилитации.

2. Гражданин с инвалидностью может не водить сам и не иметь водительского удостоверения, но постоянно пользуется авто как пассажир.

3. В договоре страхования указан гражданин с инвалидностью или его законный представитель и ещё не более двух водителей.

Теги
справбюро

Все новости

На СВО погиб 59-летний житель Бурятии
16.01.2024 в 10:43
В Бурятии ресурсный центр поддержки ТОС обрел статус АНО
16.01.2024 в 10:32
В Бурятии на щедрого директора возбудили уголовное дело
16.01.2024 в 10:25
В Бурятии сгорели корова с теленком
16.01.2024 в 09:58
В Бурятии задержали жестокого охотника на зайцев
16.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ родилась тройня
16.01.2024 в 09:41
В Бурятии стали меньше грабить и реже убивать
16.01.2024 в 09:34
В Бурятии многодетную мать обвиняют в истязании своих детей
16.01.2024 в 09:26
Компенсация стоимости полиса ОСАГО гражданину с инвалидностью
16.01.2024 в 09:00
В Улан-Удэ потушен ресторан «Бир Хаус»
16.01.2024 в 00:24
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
На СВО погиб 59-летний житель Бурятии
Андрей Чередов добровольно ушел на спецоперацию, несмотря на возраст
16.01.2024 в 10:43
В Бурятии ресурсный центр поддержки ТОС обрел статус АНО
Новая организационная форма повысит эффективность центра и оказания ТОСам всех видов поддержки на постоянной основе

16.01.2024 в 10:32
В Улан-Удэ родилась тройня
Всего в городе родились уже 163 ребенка
16.01.2024 в 09:41
В Бурятии стали меньше грабить и реже убивать
Однако растет число изнасилований, разбоев, хулиганств и мошенничеств, особенно с использованием IT
16.01.2024 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru