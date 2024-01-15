Вопрос с разорением гнезд бакланов в Бурятии повис в воздухе

Обращение Хурала к министру природных ресурсов и экологии России было направлено после того, как в республике подвели итоги первой попытки уменьшить численность бакланов в Бурятии - на Байкале. Попытку предприняли в 2023 году.- В июне 2021 года Бурятским государственным университетом им. Д. Банзарова выполнена научно-исследовательская работа, направленная на формирование сведений, обосновывающих целесообразность регулирования численности объектов животного мира на территории Республики Бурятия (большого баклана). По результатам проведенных работ выявлено превышение показателя максимальной численности бакланов и нанесение ими ущерба объектам животного мира и среде их обитания. По данным научной работы, численность баклана составляет около 49 тыс. особей. На основании полученных данных научными сотрудниками БГУ рекомендовано провести регулирование численности баклана путем осуществления ежегодного регулирования 3000 особей баклана, - сообщил Антон Будунов, заместитель министра природных ресурсов Бурятии.В минувшем году указанная работа проведена в пяти сельских районах республики, в которых специалисты отметили наибольшее количество гнездовых колоний бакланов.В Кабанском районе было добыто 1036 особей бакланов, в Селенгинском районе – 80, в Баргузинском районе – 1023, в Северо-Байкальском районе Бурятии – 256, в Прибайкальском районе – 63.Достичь трехтысячного рубежа не получилось. Добыли 2458 бакланов.- Регулирование численности баклана не привело к положительным результатам, - также отметил Антон Будунов. Правда вопрос «Номер один» о том, кто проводил оценку эффективности проведенной работы по уменьшению числа бакланов, министерство предпочло не прояснять.Будут ли в Бурятии в 2024 году добывать очередные рекомендуемые 3000 бакланов, пока неизвестно.Но в связи с отсутствием положительных результатов и наличием обращений граждан и рыбозаготовителей, недовольных бакланами, поедающими рыбные ресурсы Бурятии, 16 ноября 2023 года Народный Хурал направил министру природных ресурсов России обращение.В нем было изложено предложение внести изменения в п. 62.34 «Правил охоты», утвержденных Приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477 - снять запрет на уничтожение выводковых убежищ (гнезд) большого баклана.Идея уничтожать бакланьи гнезда, конечно, очень радикальна. Поэтому «Номер один» спросил чиновников федерального МПР о том, на каком этапе находится рассмотрение обращения, возможно, уже состоялось какое-то совещание на данную тему, когда примерно можно ждать решение министра о том, снять указанный запрет или нет?В Москве оказались не в состоянии дать конкретные ответы на, по большому счету, простые вопросы.- Ответ Минприроды на обращение депутатов Народного Хурала Бурятии будет направлен депутатам в рабочем порядке. Подчеркнем, что официальная переписка не является публичной и не подлежит разглашению, - ответило ведомство. Хотя мы не спрашивали, будет ли дан ответ Народному Хурал, и не просили разгласить суть переписки.Уровень открытости МПР России для СМИ, при котором чиновники отказываются рассказать, было ли совещание по рассмотрению злободневного обращения из региона, поразил.Сложилось впечатление, что в Москве просто шокированы предложением депутатов Хурала и предпочитают поменьше говорить насчет обращения из Бурятии, и под «секретный гриф» попала даже самая обычная информация об этапах рассмотрения.Просьба прояснить позицию министерства – считают ли там, что бакланы на самом деле наносят большой ущерб численности омуля в Бурятии, также не принесла результата. Видимо, в Минприроды России нет никакой позиции по этому вопросу. И если это так, то нам абсолютно неясно, как ведомство планирует решать проблему.Вероятно, министерство будет собирать советы в иных федеральных ведомствах. После чего ответит на все вопросы Народному Хуралу Бурятии.Фото: russianstock.ru