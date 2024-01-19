В Улан-Удэ обанкротилась дочь бывшего мэра

В очень неприятной юридической ситуации оказалась Наталья Айдаева (дочь бывшего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева). С нее хотят взыскать сумму в 22 992 344 рубля. В рамках попыток получить деньги несколько месяцев назад в суд подано заявление о признании Натальи Геннадьевны Айдаевой несостоятельной (банкротом). Его подала от имени Сергея Тугаринова финансовый управляющий Яна Либерман.Финансовый управляющий Яна Либерман известна читателям «Номер один» по другому делу - ранее она назначена Фемидой вести банкротство Юрия Тармаева, экс-депутата Народного Хурала, Госдумы, известного в свое время «молочного» бизнесмена республики. Она является для Тармаева таким же банкротным финансовым управляющим.Либерман взялась «трясти на деньги» Айдаеву не просто так - Наталью Геннадьевну затянуло в водоворот банкротства другого человека - Сергея Тугаринова (в отношении него процедура банкротства объявлена в 2021 году). Либерман, которая, повторим, курирует «тугариновское» банкротство, старается собрать побольше активов в конкурсную массу: смотрит, какие прежние сделки по продаже имущества можно расторгнуть, чтобы вернуть недвижимость, с какого должника потребовать деньги.Добралась Либерман и до Айдаевой, имевшей общие дела с Тугариновым. Поданное заявление она обосновала тем, что Айдаева имеет задолженность, ранее установленную Арбитражным судом Бурятии, а также Советским райсудом Улан-Удэ в 2022 году.Рассматривая заявление, Фемида отметила, что упомянутым арбитражным решением признана недействительной сделка по перечислению денежных средств со счета ООО «Страховая компания «Гелиос» на счет Айдаевой на сумму 15 379 654 рубля. А также признана недействительной сделка по снятию Айдаевой этой суммы со счета. В итоге данная сумма взыскана с Айдаевой в конкурсную массу должника – Сергея Станиславовича Тугаринова.А Советский райсуд взыскал с Айдаевой в пользу конкурсной массы порядка 7,6 млн рублей. Так и сложилась итоговая сумма «айдаевских» требований Тугаринова (от которого выступает Яна Либерман). «Сумма задолженности должником не опровергнута, сведения об отмене судебных актов не приведены, доказательств оплаты задолженности не представлено», - констатировала бурятская Фемида 28 декабря 2023 года, поддержав под самый Новый год многомиллионные претензии заявителя.В отношении Натальи Айдаевой введена процедура реструктуризации долгов сроком на четыре месяца. Ее финансовым управляющим суд утвердил Виктора Карболина, члена Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».«Тугариновский» сюжет, в который затянуло Айдаеву, довольно давний и запутанный, в нем уже есть масса решений судов. Но начало полосы проблем, наверное, можно отнести ко дню крупного пожара, произошедшего в селе Новый Энхалук в известной курортной местности Бурятии на берегу Байкала.Как отмечено в материалах следствия, которые упомянуты на страницах одного из судебных решений, в ноябре 2015 года «произошел пожар в помещении котельной гостевого дома предпринимателя Тугаринова С. С. Огнем уничтожены гостевой дом площадью 555 кв. м, сауна площадью 68 кв. м, гараж с помещением для персонала площадью 127,5 кв. м, принадлежащие предпринимателю Роговой С. А. Факт пожара на территории гостевого дома «ТеремКлаб», расположенного по адресу с. Новый Энхалук по ул. <...>, принадлежащего предпринимателю Роговой С. А., также подтверждается справкой отделения надзорной деятельности Кабанского района ГУ МЧС России от 02.12.2015 № 792. Постановлением старшего инспектора отделения четвертой надзорной деятельности Кабанского района Управления НДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия от 28.11.2015 Рогова С. А. признана потерпевшей по уголовному делу».Местные жители до сих пор помнят это большое, разрушительное бедствие. Имущество Роговой (владелец «Пиплс-Парка» в Улан-Удэ) было застраховано в СПАО «Ингосстрах». «В качестве застрахованных рисков указаны повреждение, утрата, уничтожение имущества страхователя в результате непредвиденного и внезапного воздействия на него событий, в том числе пожара», - говорится в материалах суда.Имелся и список застрахованного имущества. Через несколько месяцев Рогова получила от страховой компании выплату на сумму почти 70 млн рублей. А потом суд взыскал с Тугаринова в пользу индивидуального предпринимателя Светланы Роговой свыше 11 млн рублей ущерба, не покрытого за счет страхового возмещения. «Ингосстрах», в свою очередь, честно заплатив возмещение погорельцу Роговой, решил взыскать эти почти 70 млн рублей с Тугаринова и даже выиграл суд.А потом было подано заявление о признании Сергея Тугаринова банкротом. «Ингосстрах» вошел в реестр кредиторов должника, как и Рогова.Предметом исследования в судебных процессах стали не только последствия злополучного пожара, но и взаимоотношения между Тугариновым и Айдаевой. Так, Арбитражным судом Республики Бурятия установлено, что Айдаева является «аффилированным по отношению к должнику (Тугаринову. – Прим. ред.) лицом ввиду наличия родственных отношений».Здесь сплелись в один клубок банковский кредит, залог Тугариновым своего имущества, уничтожение заложенного имущества при знаменитом пожаре, выплата «Гелиосом» страхового возмещения, но не Тугаринову.В деле фигурировала даже расписка, в которой говорилось, что Тугаринов получил от Айдаевой денежную сумму. Она равна сумме страхового возмещения, выплаченной «Гелиосом» за сгоревшее застрахованное имущество. Расписка признана судом... ничтожной как мнимая сделка, не порождающая правовых последствий.Словом, про эту историю можно снять целый сериал. Интересно, что в разных решениях суды то и дело напоминают, что между Натальей Айдаевой и Сергеем Тугариновым есть родственные отношения.«Тугариновский» сюжет столь многогранен, что сегодня трудно сказать, когда он подойдет к своему завершению и каким окажется финал. В апреле намечено очередное заседание по Наталье Айдаевой. Сейчас суд решил расширить количество вовлеченных. «Привлечь к участию в деле о банкротстве должника Айдаевой Натальи Геннадьевны орган опеки и попечительства администрации Советского района г. Улан-Удэ», - постановила Фемида.Но не надо думать, что у Либерман все безоблачно и ей постоянно везет в судах. Это не так. Недавно третья инстанция отменила решения бурятской первой инстанции, а также апелляционной инстанции по делу о продаже Сергеем Тугариновым двух земельных участков в Новом Энхалуке. Он продал их одному мужчине, а тот, в свою очередь - Светлане Роговой.Яна Либерман ходатайствовала о признании этой цепочки сделок купли-продажи недействительной и возврате земли в конкурсную массу Тугаринова. Она считала, что две сделки являлись прикрытием для передачи земли у Байкала в собственность Светланы Роговой в счет возмещения причиненного Тугариновым ущерба.Две инстанции суда встали на «либерманскую» сторону, но кассационная огорчила. Идет упорная, вязкая борьба. Стороны используют любые доступные аргументы.Так, Светлана Рогова в своей кассационной жалобе указала, что на момент сделки по земле у Тугаринова отсутствовала задолженность перед ней. «Вследствие заключения между Роговой С. А. и Айдаевой Н. Г. договора цессии», - отметил суд.Третья инстанция заключила, что нижестоящие суды недостаточно тщательно рассмотрели детали дела, и отменила их решения. Дело направили в Бурятию, в первую инстанцию, на новое рассмотрение.Остается только удивляться тому, какие длительные и дорогостоящие споры может породить один пожар.Фото: «Номер один»