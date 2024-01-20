Жители поселка в Бурятии застряли в прошлом веке

- У меня начальные классы, но мы не можем делать физкультминутку, потому что нам здесь прыгать и топать нельзя, все сыпется. У нас вываливалась два раза рама. Падала прямо вниз, хорошо, что внизу никто не стоял. В июне мы поклеили с родителями обои, чтобы из стен песок не сыпался. Но повсюду идут трещины - здание разрушается. Жалко работу, затраты, - сетует педагог.





- Сейчас на улице зима и легкой атлетики нет, детям заняться особо нечем. Страшно водить детей в такую школу. Нам очень нужна новая школа. В в поселке рождаемость хорошая, детей много. У всех по двое-трое детей. У меня младшей два года, и что, ей придется учиться в этих развалинах? Пойдет на урок, упадет ей на голову потолок и кто за это будет в ответе? – задаются вопросами люди.





Жители Старого Онохоя говорят, что мечтают о новой школе и больше всего боятся, что старую школу просто закроют. Ведь в таком случае детям придется ездить в Онохой, а это доставит лишние хлопоты и переживания родителям и местной администрации, которой придется организовать автобусы для подвоза 119 учеников.





- Дети пообедали, а вечером потолок обвалился в столовой. Хорошо, что не было никого. А два или три года назад упал потолок в кабинете начальных классов, большой кусок отвалился. На это место прибили лист фанеры, замазали и все, - делится ужасами Татьяна.





По словам Владимира Иванова, на строительство школы нужно около 500 млн рублей.







Единственная достопримечательность Старого Онохоя – основная общеобразовательная школа, построенная в 1971 году. Дети здесь учатся девять лет, а затем при желании продолжают обучение в Онохое. Сегодня Староонохойская школа находится не в лучшем состоянии. Недавно сельчане даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить новую школу.Родители учеников Староонохойской школы делают ставки – что разрушится быстрее: вылетят окна во время порыва ветра, рассыпятся стены или обрушится потолок? Здание школы уже давно находится в аварийном состоянии. Это немудрено: построили ее в 1971 году, а небольшой ремонт – укрепление стен деревянными балками - делали в 1991 году. С тех пор ремонты проводились только косметические.Галина Панова работает учителем начальных классов уже более 40 лет. Каждый год вместе с родителями женщина латает трещины старого здания. Но косметический ремонт уже давно не помогает.Родители учащихся показывают «спортзал». Отдельного кабинета для физкультуры в школе нет, уроки проводятся прямо в коридоре. Пока в классах изучают формулы и правила, за дверями подтягиваются на турникете, кувыркаются и прыгают.В том, что дети вынуждены учиться в плачевных условиях, люди винят главу администрации городского поселения «Поселок Онохой» Заиграевского района Владимира Иванова.- Помогать должна администрация. Нам обещали новую школу построить, и где она? Пятый год уже пошел, как мы ждем. Если администрация не поможет, поедем к Владимиру Путину, - грозятся сельчане.Мама троих детей, двое из которых школьники, Татьяна Балаганская рассказывает, что несколько лет назад в здании школы падали потолки в столовой и в одном из учебных кабинетов на втором этаже.Николай Филиппов – один из жителей Старого Онохоя, двое его детей также обучаются в местной школе.- Состояние нашей школы очень печальное. Мы видим, что повело стены, разваливается фундамент, балки сгнили. Обращались к властям неоднократно, реакции нет никакой, - негодует мужчина.Сам Владимир Иванов, которого сельчане винят в своей беде, говорит, что для появления новой школы сделал все, что мог.- Начиная с 2020 года, с момента моего избрания главой, мы ставили вопрос по этой школе. В начале 2021 года решили строить новую школу, из республиканского бюджета выделили деньги на разработку проектно-сметной документации и землю. Началась работа по вхождению в федеральный проект, на тот момент это была программа «Комплексное развитие сельских территорий». В нее мы вошли. В этом году должно было начаться строительство новой школы. Но недавно в программу на федеральном уровне внесли изменения - из нее исключили населенные пункты, которые находятся на расстоянии ближе 50 километров от столицы субъекта. И из программы нас исключили, - рассказал глава Онохоя.Представители ОНФ, которые выехали в Старый Онохой по просьбе жителей, поинтересовались у Владимира Иванова, что он предпринимает для того, чтобы попасть в новую программу.- Разговоры про ремонт школы ведутся с 2020 года. Прозвучало много обещаний жителям, учителям, детям. Сказали, что разработали проект новой школы, но ничего не происходит. Школа стоит чудом и опасна для детей. Возить учеников на автобусах в другую школу будет сложно. Полноценных образовательных услуг дети не получают. Нужно бороться за новую школу, а глава поселка признался в собственном бессилии. Люди даже выходили на связь с президентом. Мы, в свою очередь, обратились в прокуратуру, - говорит член регионального штаба ОНФ Дмитрий Замолотских.Директор школы Александра Еграшина так же, как все родители и ее коллеги, мечтает о новом здании школы.- Образование становится современным, а мы вперед не движемся. Хочется, чтобы у детей был спортивный зал, нормальные условия для занятий, чтобы учиться стало комфортно. Мы, конечно, стараемся создавать условия, как можем: купили новые маты для занятий физкультурой, заделываем трещины в стенах. Но этим проблему не решить, - подытоживает директор.Схожие вопросы со школой возникли и у жителей поселка Усть-Джилинда Баунтовского района. Там здание начали ремонтировать в 2021 году, но до сих пор не закончили. Дети вынуждены заниматься в здании администрации сельского поселения.О бедах жителей маленького северного поселка нам рассказала местный библиотекарь Светлана Федорова. Женщина обратилась с жалобой сразу в несколько различных ведомств, а также в ОНФ.- В конце ноября 2020 года «Логисттрансстрой» выиграл торги на ремонт нашей школы. Фирма обязалась провести капремонт за 25 млн рублей до 15 августа 2021 года. Неоднократно предъявляла претензии к приемке работы ненадлежащего качества вразрез с проектно-сметной документацией, аргументируя это транспортной недоступностью поселка, отсутствием дорожного сообщения, необходимостью закупа материала, - рассказывает Светлана.В мае 2022 года состоялась рабочая встреча по капитальному ремонту Усть-Джилиндинской школы. На встрече решили внести изменения в проектную документацию с дальнейшим прохождением государственной экспертизы и завершить капитальный ремонт школы до 1 декабря 2022 года. Однако сейчас начался уже 2024 год, а капремонт до сих пор не закончили.- 14 декабря 2023 года мы обратились на прямую линию к Владимиру Путину, но наше обращение направили в республику, - говорит библиотекарь.Сейчас в школе учатся 27 детей, дошкольную группу посещают 11 воспитанников. Школьники ходят на занятия в поселковую администрацию, а малыши – в амбулаторию. В зданиях сельской администрации и амбулатории пришлось провести ремонт, чтобы детям было более-менее комфортно: постелили линолеум, утеплили стены, поклеили обои, в пищеблоке все поменяли, купили новые матрасы и прочее.- Но условия все равно плохие, кабинеты маленькие, нет спортивного зала, теплых туалетов, библиотеки, Интернета. Учебный процесс, конечно, идет: учителя работают, дети учатся. Но в каких условиях? Три года мы ждали, уже терпения нет, пришлось ехать в город добиваться справедливости, - рассказывает женщина.По словам Светланы, «Логисттрансстрой» за три года поднял фундамент, обшил фасад, заменил шифер на металлочерепицу, на пол настелил фанеру, частично обшил стены гипсокартоном. Работы еще много.- Наша школа построена в 1941 году, ее перевезли из поселка Бурульзай. В 1964 году к школе сделали пристрой. В этом году образовательное учреждение празднует 70 лет. Вот такой у нас грустный юбилей, - подытоживает Светлана Федорова.И пока власти решают вопросы финансирования школ и ищут новые программы и добросовестных подрядчиков, люди надеются, что их дети все же дождутся новую школу и получат образование в родных селах.Фото: «Номер один» и Светланы Федоровой