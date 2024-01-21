Общество 21.01.2024 в 16:13

Улан-Удэнских покупателей разочаровал подход к «удобному шопингу»

Сотрудники «Гэлакси» обливают бортик фонтана водой, чтобы посетители на него не садились
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Текст: Макар Захаров
Улан-Удэнских покупателей разочаровал подход к «удобному шопингу»

В одном из новостных телеграм-каналов появилось видео, на котором сотрудник культурно-торгового комплекса «Гэлакси» целенаправленно набрал пятилитровую бутылку и обильно полил бортик фонтана водой.

КТК «Гэлакси» является одним из самых популярных магазинов нашего города, который давно прославился нехваткой сидячих мест для посетителей. Любители шопинга не первый год привлекают внимание к данной проблеме. Но администрация культурно-торгового комплекса «Гэлакси» до сих пор ее не решила.

На первом этаже имеется несколько мягких диванчиков, которых покупателем недостаточно. Чаще всего места занимают подростки, а более взрослое население вынуждено стоять на ногах. Единственной отрадой оставался фонтан, который всегда украшал центр здания. Однако присесть на него не получится. Охрана всегда прогоняла «уставших» с бортика, а ныне стала бороться с ними водой.  

Данная мера возмутила жителей города. В комментариях под видео и на заднем плане снятого ролика говорят:

«Вот так администрация «Гэлакси» делает, чтобы люди не сидели у фонтана. Смотрите, какие они сообразительные ребята. Молодцы…»

- сказала с сарказмом женщина, снявшая ролик.
Возмущения посыпалось валом. Но также среди них были и предложения о том, как решить проблему с местами.

«Пусть вокруг фонтана сделают красивую лавочку по всей длине. Или же просто расставят их по всему торговому центру. Тогда бы на фонтан никто не садился»

- пишут в комментариях люди.
Еще одним своеобразным предложением стало - носить стулья с собой. Решится ли проблема с местами для отдыха в культурно-торговом комплексе «Гэлакси» пока неизвестно.

 

Фото: скриншот видео тг-канала Весь Улан-Удэ


Теги
тц посетитель покупатели шопинг

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