«Лед здесь такой же крутой, а цены куда ниже»

Московский тревел-блогер Марк Еремин опубликовал в своем телеграм-канале ролик, в котором рассказал, что отдых на Байкале в Бурятии намного дешевле, чем в Иркутской области. Еще одним приятным бонусом он отметил маленький поток туристов.

«Почему так мало людей в России ездит сюда? Это Байкал, и вы удивитесь, но именно в этой части туристов меньше всего. А лед здесь такой же крутой. Еще здесь очень много горячих источников, ледяных пещер, застывших на скалах волн, можно проехать возле Баргузинского хребта и насладиться его видами. А еще здесь можно посмотреть, как живут староверы. Испечь вместе с ними пироги и подняться на очень классное место - гору Спящий Лев. Короче, это Бурятия. Отличие этой стороны Байкала в том, что сюда ездит очень мало людей. Лед становится в конце января и держится до конца марта. А цены здесь куда ниже, чем в Иркутской части» - заявил тревел-блогер Марк Еремин.

Отметим, Байкал в течение января почти полностью покрылся льдом. Плотный ледяной покров образовался почти на всей территории озера, за исключением района Ушканьих островов. Где в середине января на берегу наблюдались припай (вид неподвижного льда, окаймляющего берега водоема) и битый лед.

Фото: скриншот видео