Общество 21.01.2024 в 16:41

«Лед здесь такой же крутой, а цены куда ниже»

Московский тревел-блогер заявил, что в Бурятии отдыхать дешевле, чем в Иркутске
A- A+
Текст: Номер один
«Лед здесь такой же крутой, а цены куда ниже»

Московский тревел-блогер Марк Еремин опубликовал в своем телеграм-канале ролик, в котором рассказал, что отдых на Байкале в Бурятии намного дешевле, чем в Иркутской области. Еще одним приятным бонусом он отметил маленький поток туристов.

«Почему так мало людей в России ездит сюда? Это Байкал, и вы удивитесь, но именно в этой части туристов меньше всего. А лед здесь такой же крутой. Еще здесь очень много горячих источников, ледяных пещер, застывших на скалах волн, можно проехать возле Баргузинского хребта и насладиться его видами. А еще здесь можно посмотреть, как живут староверы. Испечь вместе с ними пироги и подняться на очень классное место - гору Спящий Лев. Короче, это Бурятия. Отличие этой стороны Байкала в том, что сюда ездит очень мало людей. Лед становится в конце января и держится до конца марта. А цены здесь куда ниже, чем в Иркутской части»

- заявил тревел-блогер Марк Еремин.
Отметим, Байкал в течение января почти полностью покрылся льдом. Плотный ледяной покров образовался почти на всей территории озера, за исключением района Ушканьих островов. Где в середине января на берегу наблюдались припай (вид неподвижного льда, окаймляющего берега водоема) и битый лед.

 

Фото: скриншот видео

Теги
Байкал бурятия блогер

Все новости

«Лед здесь такой же крутой, а цены куда ниже»
21.01.2024 в 16:41
Улан-Удэнских покупателей разочаровал подход к «удобному шопингу»
21.01.2024 в 16:13
Боксер Баир Батлаев стал вице-чемпионом
21.01.2024 в 14:59
Улан-Удэ обогнал Иркутск по количеству несчастных случаев на ЖД
21.01.2024 в 13:42
В Бурятии подняли вопрос о перерождении человека
21.01.2024 в 13:02
В Бурятии из-за короткого замыкания загорелся дом
21.01.2024 в 12:33
Житель Бурятии попал под суд из-за телефона
21.01.2024 в 12:05
В мэрии кадровые перестановки
21.01.2024 в 11:25
Дрова в Улан-Удэ останутся в прошлом
21.01.2024 в 08:00
Попрощаться красиво
21.01.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
Улан-Удэнских покупателей разочаровал подход к «удобному шопингу»
Сотрудники «Гэлакси» обливают бортик фонтана водой, чтобы посетители на него не садились
21.01.2024 в 16:13
В Бурятии подняли вопрос о перерождении человека
Настоятель дацана рассказал, кем станут бывшие должники и почему заберут их шкуры
21.01.2024 в 13:02
Дрова в Улан-Удэ останутся в прошлом
В городе созданы почти все условия, чтобы отучить жителей топить печи
21.01.2024 в 08:00
Попрощаться красиво
В Улан-Удэ заработал Центр ритуальных услуг для домашних животных
21.01.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru