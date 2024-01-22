Общество 22.01.2024 в 09:15

Глава Бурятии успел окунуться в купель

По возвращению из Москвы Алексей Цыденов сразу поехал в Свято-Троицкий монастырь
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии успел окунуться в купель
21 января глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся в республику из Москвы, где отчитывался перед полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым за прошлый год и защищал планы по развитию региона на 2024 год. Как рассказал Алексей Цыденов, сразу с самолета он поехал на крещенские купания в Свято-Троицкий монастырь.

«Немного запоздали по времени, но крещенские купания еще шли и люди также окунались. Авторитет отца Алексия очень велик. Пока шли к купели, прихожане обращались к нему за благословением. Земляки, ещё раз, с Крещением!», - написал глава Бурятии в соцсетях.


Напомним, 19 января, в день Крещения Господня, Алексей Цыденов находился в Москве, поэтому не смог окунуться в купель.

Фото: соцсети Алексея Цыденова
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