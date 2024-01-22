Глава Бурятии успел окунуться в купель

«Немного запоздали по времени, но крещенские купания еще шли и люди также окунались. Авторитет отца Алексия очень велик. Пока шли к купели, прихожане обращались к нему за благословением. Земляки, ещё раз, с Крещением!», - написал глава Бурятии в соцсетях.



