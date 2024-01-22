В Бурятии сообщили о гибели на СВО двух молодых военных

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели на спецоперации двух молодых военнослужащих – 19-летнего Антона Москвитина и 20-летнего Ивана Соболева.родился 25 апреля 2004 года в селе Холтосон Закаменского района. В 2020 году, окончив 9 классов, Антон поступил в Гусиноозёрский энергетический техникум на специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей».В июне 2023 года был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил в городе Чита, Песчанка (окружной учебный центр танковых войск). В ходе прохождения срочной службы заключил контракт и был направлен в зону проведения спецоперации.Погиб 2 декабря 2023 года у села Новопетриковка в ДНР. Награжден орденом Мужества посмертно.«В памяти родных, друзей Антон останется навсегда жизнерадостным, хорошим сыном, трудолюбивым и заботливым братом, любящим папой, с добрым, отзывчивым сердцем», - сообщают в паблике.родился 25 июня 2003 года в селе Иволгинск, был вторым сыном в многодетной семье. В 2021 году окончил школу, в 2022-м поступил в колледж БГУ.В этом же году был призван в ряды Вооруженных сил РФ. В сентябре 2023 года заключил контракт, находясь на службе в воинской части «Бастион» вблизи г. Южный Сахалинск (механик отделения связи взвода связи).В январе 2024 года был направлен для участия в специальной военной операции. Погиб 10 января 2024 года в населенном пункте Новомихайловка.У Ивана Соболева дома остались отец, мать, сестра и брат.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»