В Бурятии сотрудники транспортной полиции изъяли оружие

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий в поселке Наушки Кяхтинского района установили ранее судимого 43-летнего местного жителя, у которого в гараже по месту жительства обнаружено и изъято незарегистрированное нарезное длинноствольное огнестрельное оружие, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.Это - спортивная винтовка и один патрон калибра 5,6 мм. Злоумышленник пояснил, что нашел оружие в ноябре 2020 года в лесном массиве Кяхтинского района и присвоил себе.А в поселке Онохой стражи магистралей установили ранее судимого 26-летнего мужчину, у которого по месту жительства на чердаке надворной постройки обнаружен и изъят обрез гладкоствольного длинноствольного охотничьего огнестрельного ружья 16-го калибра и самодельное стреляющее устройство, предназначенное для стрельбы патронами 5,6 мм, являющиеся огнестрельным оружием. А также - два патрона 16-го калибра, снаряженные самодельным способом и пригодные для производства выстрелов. Нарушитель рассказал полицейским, что нашел арсенал в 2014 году в лесном массиве возле поселка Онохой Заиграевского района.Оба фигуранта приобрели и хранили оружие и боеприпасы, не имея на то соответствующих разрешений правоохранительных органов.В отношении мужчин возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия); избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.Фото: вслу.мвд.рф