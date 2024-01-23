Общество 23.01.2024 в 15:04
Монголия получит выход к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас
Монголия и Иран заключат соглашения в области автомобильного и воздушного транспорта
Текст: Номер один
Министр дорожно-транспортного развития Монголии С.Бямбацогт провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской республики Иран в Монголии Мохсеном Бахтиаром и договорился о заключении межправительственных соглашений о воздушном сообщении и международных автомобильных перевозках между двумя странами в ближайшее время, сообщило МОНЦАМЭ.
Заключение этих соглашений дает монгольским перевозчикам возможность осуществлять перевозки в страны Ближнего Востока, такие как Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, через Иран. Кроме того, предполагается, что Монголия получит выход к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас.
Межправительственные соглашения также увеличат экспорт, импорт и транзитные перевозки западного региона Монголии, включая экспорт монгольской баранины в Иран и импорт различных фруктов, овощей, строительных материалов и продукции легкой промышленности из Ирана.
Как сообщили в министерстве дорожно-транспортного развития Монголии, в результате увеличится экспорт двух стран, взаимные поездки граждан, торговля между предприятиями. Экономические отношения и товарооборот между двумя странами получат новый импульс.
Фото: montsame.mn
Заключение этих соглашений дает монгольским перевозчикам возможность осуществлять перевозки в страны Ближнего Востока, такие как Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, через Иран. Кроме того, предполагается, что Монголия получит выход к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас.
Межправительственные соглашения также увеличат экспорт, импорт и транзитные перевозки западного региона Монголии, включая экспорт монгольской баранины в Иран и импорт различных фруктов, овощей, строительных материалов и продукции легкой промышленности из Ирана.
Как сообщили в министерстве дорожно-транспортного развития Монголии, в результате увеличится экспорт двух стран, взаимные поездки граждан, торговля между предприятиями. Экономические отношения и товарооборот между двумя странами получат новый импульс.
Фото: montsame.mn