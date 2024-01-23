Из центра Улан-Удэ хотят изгнать автомобилистов с окраин

Как отметили в Управлении комплексного развития территорий, новая концепция прошла первое рассмотрение под председательством главы Бурятии. Документ еще требует более детальной проработки. Над разработкой проекта работают специалисты «Пик Байкал», правительства республики, администрации города и ГАУ «Институт Генплана Москвы».





Управление комплексного развития территорий озвучило масштабные планы по изменению дорожного движения в исторической части Улан-Удэ, которую ожидает грандиозная застройка. Как сообщают власти, новая транспортная концепция уделяет особое внимание разгрузке улиц от автомобилей и увеличению оборота парковочных мест. Первое, что поможет существенно оптимизировать дорожную сеть – это создание перехватывающих парковок.«Обновленная дорожная сеть в центральной части не может включать в себя возможность каждому желающему оставлять свой автомобиль в любом месте на весь день. Для всех просто может не хватить мест и на дорогах, как и прежде, будет царить хаос. Поэтому принято решение усилить роль общественного транспорта и обустроить перехватывающие парковки. К примеру, люди, которые живут на другом конце города, будут доезжать на своей машине до перехватывающей парковки, оставлять там свою машину, затем ехать в центр на общественном транспорте. Планируется, что перехватывающих парковок будет две, они разместятся в восточной и западной частях рядом с центром города. Места для размещения таких парковок сейчас согласовываются», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Парковочные места рядом с жилыми или социальными объектами сохранятся, однако они не будут носить долговременный характер. Припарковать свою машину можно будет только на определенный период времени.А для жителей центральной части планируют построить многоуровневые паркинги. Такие автостоянки планируются к возведению рядом с улицей Куйбышева, центральным стадионом и театром Байкал. Таким образом, в границах КРТ планируется разместить 2770 парковочных мест.Изменения коснутся и организации схем дорожного движения. Сейчас в центральной части преобладает одностороннее движение. Планируется, что движение по улицам Смолина и Свободы станет двусторонним, но только для общественного транспорта.Улица Кирова в свою очередь станет автобусно-пешеходной. Ее границы расширят для прогулок и проведения городских праздников. На участке улицы также предусмотрено двустороннее движение общественного транспорта.Фото: «Номер один»