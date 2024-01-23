Общество 23.01.2024 в 16:45
Из центра Улан-Удэ хотят изгнать автомобилистов с окраин
Им предложат «перехватывающие» парковки, а дальше – на автобусе
Текст: Андрей Константинов
Управление комплексного развития территорий озвучило масштабные планы по изменению дорожного движения в исторической части Улан-Удэ, которую ожидает грандиозная застройка. Как сообщают власти, новая транспортная концепция уделяет особое внимание разгрузке улиц от автомобилей и увеличению оборота парковочных мест. Первое, что поможет существенно оптимизировать дорожную сеть – это создание перехватывающих парковок.
«Обновленная дорожная сеть в центральной части не может включать в себя возможность каждому желающему оставлять свой автомобиль в любом месте на весь день. Для всех просто может не хватить мест и на дорогах, как и прежде, будет царить хаос. Поэтому принято решение усилить роль общественного транспорта и обустроить перехватывающие парковки. К примеру, люди, которые живут на другом конце города, будут доезжать на своей машине до перехватывающей парковки, оставлять там свою машину, затем ехать в центр на общественном транспорте. Планируется, что перехватывающих парковок будет две, они разместятся в восточной и западной частях рядом с центром города. Места для размещения таких парковок сейчас согласовываются», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
Парковочные места рядом с жилыми или социальными объектами сохранятся, однако они не будут носить долговременный характер. Припарковать свою машину можно будет только на определенный период времени.
А для жителей центральной части планируют построить многоуровневые паркинги. Такие автостоянки планируются к возведению рядом с улицей Куйбышева, центральным стадионом и театром Байкал. Таким образом, в границах КРТ планируется разместить 2770 парковочных мест.
Изменения коснутся и организации схем дорожного движения. Сейчас в центральной части преобладает одностороннее движение. Планируется, что движение по улицам Смолина и Свободы станет двусторонним, но только для общественного транспорта.
Улица Кирова в свою очередь станет автобусно-пешеходной. Ее границы расширят для прогулок и проведения городских праздников. На участке улицы также предусмотрено двустороннее движение общественного транспорта.
Фото: «Номер один»
«Обновленная дорожная сеть в центральной части не может включать в себя возможность каждому желающему оставлять свой автомобиль в любом месте на весь день. Для всех просто может не хватить мест и на дорогах, как и прежде, будет царить хаос. Поэтому принято решение усилить роль общественного транспорта и обустроить перехватывающие парковки. К примеру, люди, которые живут на другом конце города, будут доезжать на своей машине до перехватывающей парковки, оставлять там свою машину, затем ехать в центр на общественном транспорте. Планируется, что перехватывающих парковок будет две, они разместятся в восточной и западной частях рядом с центром города. Места для размещения таких парковок сейчас согласовываются», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.
Парковочные места рядом с жилыми или социальными объектами сохранятся, однако они не будут носить долговременный характер. Припарковать свою машину можно будет только на определенный период времени.
А для жителей центральной части планируют построить многоуровневые паркинги. Такие автостоянки планируются к возведению рядом с улицей Куйбышева, центральным стадионом и театром Байкал. Таким образом, в границах КРТ планируется разместить 2770 парковочных мест.
Изменения коснутся и организации схем дорожного движения. Сейчас в центральной части преобладает одностороннее движение. Планируется, что движение по улицам Смолина и Свободы станет двусторонним, но только для общественного транспорта.
Улица Кирова в свою очередь станет автобусно-пешеходной. Ее границы расширят для прогулок и проведения городских праздников. На участке улицы также предусмотрено двустороннее движение общественного транспорта.
Как отметили в Управлении комплексного развития территорий, новая концепция прошла первое рассмотрение под председательством главы Бурятии. Документ еще требует более детальной проработки. Над разработкой проекта работают специалисты «Пик Байкал», правительства республики, администрации города и ГАУ «Институт Генплана Москвы».
Фото: «Номер один»