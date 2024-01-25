В Кяхте всерьез взялись за прогуливающихся коров

Бурятские коровы на самовыгуле рушат постройки, посадки и оккупируют детские и мусорные площадки, сообщает ОНФ. Одним из решений проблемы общественники видят в создании так называемых «штрафстоянок», где будут содержаться пойманный на свободном выгуле скот.В конце прошлого года из-за неоднократных нарушений по выгулу КРС в Кяхте, представитель регионального штаба Народного фронта Бурятии Юлия Сухарева обратилась в прокуратуру. Жалоба касалась гуляющих коров на рекультивируемом участке.Прокуратура внесла представление главе Кяхты. Власти внесли изменения в правила благоустройства города. Выпас может осуществляться только на специально выделенном участке, а выход скота на улицу возможен только при сопровождении хозяина.Сейчас готовится межевание земель вблизи трассы А-340 на эти цели. Нарушителей ждет штраф 1-3 тыс. руб. Средства будут взыскиваться по обращению городской администрации районной комиссией в счет местной казны.Напомним, в ряде районов Бурятии по инициативе муниципалитетов появились штрафстоянки для буренок, их работа законодательством никак не регулируется. За пойманное животное хозяин сам оплачивает перевозку и содержание. Вместе со штрафом это стоит около 15 тысяч рублей в сутки. Но такие штрафстоянки работают пока только в нескольких районах.