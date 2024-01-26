Общество 26.01.2024 в 11:50

Районы Бурятии получат 30 миллионов на благоустройство

На эти деньги в селах сделают зоны отдыха, освещение и спортивные площадки
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Текст: Андрей Константинов
Районы Бурятии получат 30 миллионов на благоустройство
12 районов Бурятии получат 29,6 млн рублей на благоустройство, сообщили в пресс-службе правительства республики. Деньги выделены в рамках реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий РБ». Финансирование в общей сложности получили 22 проекта, поданные на конкурсной отбор.

Из общей сумм в 29,6 млн рублей на проекты Заиграевского района направят 5,9 млн, Джидинского - 4,5 млн, Курумканского - 3,7 млн, Бичурского - 3,4 млн, Иволгинского - 2,8 млн, Кабанского - 2,3 млн, Селенгинского - 2 млн, Кяхтинского - 1,8 млн, Баргузинского - 1,1 млн рублей, Мухоршибирского - 1 млн, Окинского - 968 тыс., Тарбагатайского - 137 тыс.

- На прошлой неделе на встрече с главами муниципальных образований наш президент подтвердил, что программа комплексного развития села будет продолжена после 2025 года. Значит, мы еще многое сможем сделать в селах, чтобы нашим людям жилось комфортнее, отдыхалось приятнее, а их дети крепли и развивались, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках данного финансирования появятся зоны отдыха в поселке Темник, Зандине и Оронгое. В поселке Клюевка обустроят хоккейную коробку. Детские спортивные площадки оборудуют в Добо-Енхоре, Бичуре, Энхэ-Тале, Енхоре, Желтуре, Гэгэтуе, Хоронхое и на станции Посольская.  

Уличное освещение установят и модернизируют в селах Эрхирик, Унэгэтэй, Нижний Саянтуй, Окино-Ключи, Суво, Бодон, Баянгол, Хужир, поселке Майский, сельских поселениях «Гильбиринское» и «Курумкан».

Фото: «Номер один»
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