В аэропорту Улан-Удэ началась посадка на прерванный рейс

В Улан-Удэ прибыл из Новосибирска запасной борт S7, который отравится в Москву взамен неисправного самолета, прервавшего взлет в связи с загоревшимися двигателями.Напомним, что сегодня утром Boeing 737-800 должен был выполнять рейс из Улан-Удэ в столичный аэропорт Домодедово. На борту находилось 160 пассажиров, из них четверо детей. Самолёт выехал на ВПП, начал разбег, но перед самым взлётом экипаж обнаружил неполадки в работе двигателей (помпаж) и самолёт возвратился на стоянку.Пассажиров вернули в терминал, разместили в гостинице за счет средств авиакомпании и обеспечили питанием. Как сообщили в авиакомпании S7 в 17:30 в аэропорту Улан-Удэ приземлился резервный борт, который примет всех пассажиров и доставит их в Москву. Пассажиров уже доставили в аэропорт. Скоро начнется посадка на московский рейс.Фото: «Номер один».