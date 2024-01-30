Общество 30.01.2024 в 09:18

В Улан-Удэ построят жилой комплекс на миллион квадратных метров жилья

Первую очередь из 25 домов планируют сдать до 2027 года
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ построят жилой комплекс на миллион квадратных метров жилья
В Улан-Удэ подписано соглашение о финансировании строительства современного микрорайона со всей необходимой инфраструктурой и перспективой ввода жилья объемом в 1 млн. кв.м. Кредитный договор с лимитом финансирования на 11,4 млрд рублей заключен между специализированным застройщиком «МосКомСтрой» и АО «Банк ДОМ.РФ», сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как рассказал руководитель республики, эти средства пойдут на реализацию проекта ЖК «Мегаполис» в 146-148 кварталах. Его начальный этап подразумевает строительство 25 многоквартирных домов с обязательным обеспечением всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. Первые жильцы получат ключи от квартир в новостройках уже осенью 2025 года. Теперь у застройщика для этого есть необходимые финансовые ресурсы.


Как подчеркнул Алексей Цыденов, строительство такого объема жилья может повлиять на цены в сторону их снижения.

«Чем больше будет предложение, тем меньше цены. Благодаря доступности льготной ипотеки в ДФО - спрос высокий. Для сдерживания цен нужно, чтобы предложение превышало спрос. И мы работаем над этим, создаем необходимые условия для строительных организаций. Так, за прошлый год в Улан-Удэ введено в эксплуатацию более 165 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, что в 4 раза выше показателей 2022 года. И темпы продолжаем наращивать», - пояснил глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов отметил, что компания «МосКомСтрой», которая займется реализацией проекта, несмотря на название, не московская.

«Это не москвичи, это наши», - пояснил руководитель республики.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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