Общество 31.01.2024 в 15:48
«Радовалась новой машине»
Стали известны последние слова матери, которую вместе с дочкой убил боец ММА
Текст: Номер один
Новосибирские следователи десятый день ищут пропавшую без вести 39-летнюю Алину* и ее 5-летнюю дочку. Ищут не живыми, а их тела. По версии следствия, мать и дочь пропали с 20 по 23 января после покупки машины. Женщину зарезали, а девочку задушили. Сделал это боец ММА, который был посредником в сделке.
Подозреваемого взяли спустя несколько дней, но уже в другой стране. 25 января его на такси поймали на узбекско-казахстанской границе — конечным пунктом был Таджикистан, его родина. 31-летний спортсмен, который внезапно подался из России в бега, сначала во всем признался. И даже рассказал, где спрятал тела. Его показания проверили, но тела так и не нашли. Теперь следователи ждут экстрадиции спортсмена в Новосибирск, процедура эта не скорая и может занять до месяца. Тем временем корреспонденты КП-Новосибирск поговорили со знакомыми Алины, которые рассказали о последнем разговоре с ней и о том, как она познакомилась с предполагаемым убийцей.
Переезд и наследство
Алина раньше жила в Алма-Ате. Пока женщина работала, с ее маленькой дочкой сидела соседка-пенсионерка, которая за это даже денег не брала.
- Мама у Алины умерла давно, а отец уже старенький, болеет. Он не сильно помогал ей, жил с новой женой. Поэтому Алина обращалась за помощью к бабушке-соседке. И именно она первая хватилась, что Алина пропала, — рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Год назад Алина стала заниматься переездом в Новосибирск. Подбила ее на это подруга, которая тоже перебралась из Казахстана в Россию.
- Алина продала в Казахстане квартиру, купила двушку на улице Виктора Уса в Новосибирске. А через месяц после ее переезда в Россию у нее в Казахстане умерла бабушка, Алина унаследовала недвижимость. Она сразу хотела продать ее квартиру, но по закону не могла. Ведь в права наследования вступают только через полгода. Алина с тех пор жила на две страны. Когда приезжала в Казахстан, останавливалась у пенсионерки, которая сидела с ее дочкой, - говорит наша собеседница.
Встреча в такси
С подозреваемым в ее убийстве бойцом ММА женщина познакомилась в Новосибирске, когда вызвала такси. У спортсмена были сплошные неудачи на ринге, и тот зарабатывал извозом.
- Пару раз он подвез Алину до дома, а потом сказал, чтобы она не вызывала машину через приложение, а звонила сразу ему напрямую. Мы это все знаем, так как с соседкой-пенсионеркой Алина тесно общалась, все ей рассказывала. И бабушка тоже приезжала к ней в гости в Новосибирск. Она даже видела этого Фируза*, он встречал ее на такси на вокзале. Соседка тогда спрашивала у Алины: «Зачем он тебе?», а та объясняла, что Фируз просто помогает ей, не более того, - продолжает рассказ знакомая Алины.
В конце декабря девушка наконец-то смогла оформить документы на наследство в Алма-Ате и начала искать покупателей на квартиру. Она очень торопилась, хотела быстрее уехать в Новосибирск.
- Ей все говорили, чтобы она подождала немного, что потом сможет продать квартиру дороже. Но ей надо было быстрее. В итоге она оформила на кого-то дарственную, забрала около 25 тысяч долларов за это (2,2 миллиона рублей), - рассказала КП-Новосибирск знакомая. – Алина, когда продавала квартиру эту, жила у соседки, та слышала, как ей звонил Фируз, в том числе спрашивал: «Ну что? Продала квартиру?». На эти деньги у Алины были большие планы. Она хотела купить машину, а оставшуюся сумму вложить в покупку строящейся трехкомнатной квартиры. Знаем, что Фируз ее точно встретил в Новосибирске. Произошло это в середине января.
«От нас не приняли заявление»
Выбирать машину женщине помогал тоже Фируз. И покупка состоялась:
- Она звонила, говорила, что они купили машину за 1,5 миллиона рублей и на следующий день поедут ставить на нее сигнализацию. На следующий день, вечером, она позвонила соседке-пенсионерке, ее последние слова: «Мы поставили сигналку», она радовалась новой машине. И вот с того момента она перестала брать трубки, никто не мог дозвониться до нее, — рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Тревогу о пропаже забила та самая соседка-пенсионерка из Казахстана. Она несколько дней не могла дозвониться до Алины. Попросила соседей набрать со своих номеров, но на телефоне уже срабатывал автоответчик.
- Мы начали звонить в новосибирскую полицию, но от нас заявление по телефону не приняли, мы же в другом государстве. Тогда связались с подругой Алины из Новосибирска, но она была не в городе. В итоге, заявление было написано поздно, время было потеряно... Мы, конечно, надеемся, что она жива, но тогда почему так спешно сбежал из России этот таксист? - сокрушается знакомая Алины.
В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Алина и ее пятилетняя дочка до сих пор не найдены.
*Имена изменены
Фото: соцсети/ Иван Макеев
Подозреваемого взяли спустя несколько дней, но уже в другой стране. 25 января его на такси поймали на узбекско-казахстанской границе — конечным пунктом был Таджикистан, его родина. 31-летний спортсмен, который внезапно подался из России в бега, сначала во всем признался. И даже рассказал, где спрятал тела. Его показания проверили, но тела так и не нашли. Теперь следователи ждут экстрадиции спортсмена в Новосибирск, процедура эта не скорая и может занять до месяца. Тем временем корреспонденты КП-Новосибирск поговорили со знакомыми Алины, которые рассказали о последнем разговоре с ней и о том, как она познакомилась с предполагаемым убийцей.
Переезд и наследство
Алина раньше жила в Алма-Ате. Пока женщина работала, с ее маленькой дочкой сидела соседка-пенсионерка, которая за это даже денег не брала.
- Мама у Алины умерла давно, а отец уже старенький, болеет. Он не сильно помогал ей, жил с новой женой. Поэтому Алина обращалась за помощью к бабушке-соседке. И именно она первая хватилась, что Алина пропала, — рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Год назад Алина стала заниматься переездом в Новосибирск. Подбила ее на это подруга, которая тоже перебралась из Казахстана в Россию.
- Алина продала в Казахстане квартиру, купила двушку на улице Виктора Уса в Новосибирске. А через месяц после ее переезда в Россию у нее в Казахстане умерла бабушка, Алина унаследовала недвижимость. Она сразу хотела продать ее квартиру, но по закону не могла. Ведь в права наследования вступают только через полгода. Алина с тех пор жила на две страны. Когда приезжала в Казахстан, останавливалась у пенсионерки, которая сидела с ее дочкой, - говорит наша собеседница.
Встреча в такси
С подозреваемым в ее убийстве бойцом ММА женщина познакомилась в Новосибирске, когда вызвала такси. У спортсмена были сплошные неудачи на ринге, и тот зарабатывал извозом.
- Пару раз он подвез Алину до дома, а потом сказал, чтобы она не вызывала машину через приложение, а звонила сразу ему напрямую. Мы это все знаем, так как с соседкой-пенсионеркой Алина тесно общалась, все ей рассказывала. И бабушка тоже приезжала к ней в гости в Новосибирск. Она даже видела этого Фируза*, он встречал ее на такси на вокзале. Соседка тогда спрашивала у Алины: «Зачем он тебе?», а та объясняла, что Фируз просто помогает ей, не более того, - продолжает рассказ знакомая Алины.
В конце декабря девушка наконец-то смогла оформить документы на наследство в Алма-Ате и начала искать покупателей на квартиру. Она очень торопилась, хотела быстрее уехать в Новосибирск.
- Ей все говорили, чтобы она подождала немного, что потом сможет продать квартиру дороже. Но ей надо было быстрее. В итоге она оформила на кого-то дарственную, забрала около 25 тысяч долларов за это (2,2 миллиона рублей), - рассказала КП-Новосибирск знакомая. – Алина, когда продавала квартиру эту, жила у соседки, та слышала, как ей звонил Фируз, в том числе спрашивал: «Ну что? Продала квартиру?». На эти деньги у Алины были большие планы. Она хотела купить машину, а оставшуюся сумму вложить в покупку строящейся трехкомнатной квартиры. Знаем, что Фируз ее точно встретил в Новосибирске. Произошло это в середине января.
«От нас не приняли заявление»
Выбирать машину женщине помогал тоже Фируз. И покупка состоялась:
- Она звонила, говорила, что они купили машину за 1,5 миллиона рублей и на следующий день поедут ставить на нее сигнализацию. На следующий день, вечером, она позвонила соседке-пенсионерке, ее последние слова: «Мы поставили сигналку», она радовалась новой машине. И вот с того момента она перестала брать трубки, никто не мог дозвониться до нее, — рассказала КП-Новосибирск знакомая женщины.
Тревогу о пропаже забила та самая соседка-пенсионерка из Казахстана. Она несколько дней не могла дозвониться до Алины. Попросила соседей набрать со своих номеров, но на телефоне уже срабатывал автоответчик.
- Мы начали звонить в новосибирскую полицию, но от нас заявление по телефону не приняли, мы же в другом государстве. Тогда связались с подругой Алины из Новосибирска, но она была не в городе. В итоге, заявление было написано поздно, время было потеряно... Мы, конечно, надеемся, что она жива, но тогда почему так спешно сбежал из России этот таксист? - сокрушается знакомая Алины.
В СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Алина и ее пятилетняя дочка до сих пор не найдены.
*Имена изменены
Фото: соцсети/ Иван Макеев
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