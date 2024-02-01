Алексей Цыденов: «Дети – это единственный главный смысл нашей жизни»

- В преддверии большого нашего национального праздника Сагаалган открывается Год семьи. Всем семьям хочу пожелать мирного неба, семейного счастья, много деток и конечно же, скорейшей Победы! – сказала в приветствии участников праздника Валентина Гармаева.







- Дорогие родители, дорогие наши детки! Какой сегодня светлый праздник! Входишь в двери театра – театр наполнен любовью и светом. Так здорово! Самый светлый, наверное, сегодня день. День большой семьи, день любви, день света, день будущего, день всего самого хорошего, что у нас есть в жизни. Я хочу всех нас поздравить с тем, что президент объявил этот год Годом семьи – годом всего самого ценного, что у нас есть. Я хочу, чтобы у нас в республике были большие семьи, были счастливые дети, счастливые родители, были крепкие корни. Чтобы мы уверенно шли вперёд. У нас в республике для этого всё есть. Есть родная земля, есть настоящие люди и есть крепкие семьи. Дети - это то, что мы оставляем после себя, и то, что продолжает нашу жизнь. Это единственный главный смысл нашей жизни. Поэтому, уважаемые, детки - вы наша любовь, наше продолжение, наш смысл жизни. И пусть смыслов будет много! – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.Старт мероприятиям Года семьи во всех районах республики дало зажжение Огня домашнего очага, который символизирует семью, уют, благополучие и тепло. Ранее он был доставлен из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии на международную выставку-форум «Россия», которая проходила в Москве. В республику этот огонь доставили супруги Валентина и Сергей Гармаевы из Курумканского района, воспитавшие двух родных и 20 приемных детей.За значительный вклад в развитие Бурятии Гармаевы получили памятные подарки. Как и воспитавшая 10 детей многодетная мать-героиня Людмила Бадмаева, выигравшая пpиз в нoминaции «Ceмeйныe peцeпты» на вcepoccийcкoм ceмeйнoм фopyме «Poдныe - Любимыe» трудовая династия Балдановых-Монголовых. А также победители конкурса «Семья года» разных лет: в номинации «Сельская семья» - Жамбалдоржиевы Баян и Зоя, Дымбрыловы Валерий и Вера, в номинации «Семья-хранитель традиций» - Будажап и Сэсэгма Дамбаевы, в номинации «Молодая семья» - Виктор и Ирина Власовы, в номинации «Многодетная семья» - Николай и Дарима Баторовы, Петр и Оюна Марзаевы.В фойе театра была организована фотозона и семейная выставка, где семьи презентовали себя, а также мастер-классы и викторина на знание истории родного края. По окончании награждения артисты и коллективы республики представили образцовым семьям республики концерт.Напомним, указом президента Владимира Путина в России 2024 год был объявлен Годом семьи. Он принял эстафету у Года педагога и наставника, который проходил в минувшем году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии