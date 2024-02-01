Общество 01.02.2024 в 12:12

Алексей Цыденов: «Дети – это единственный главный смысл нашей жизни»

31 января в Русском драмтеатре состоялось открытие Года семьи в Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Алексей Цыденов: «Дети – это единственный главный смысл нашей жизни»
- Дорогие родители, дорогие наши детки! Какой сегодня светлый праздник! Входишь в двери театра – театр наполнен любовью и светом. Так здорово! Самый светлый, наверное, сегодня день. День большой семьи, день любви, день света, день будущего, день всего самого хорошего, что у нас есть в жизни. Я хочу всех нас поздравить с тем, что президент объявил этот год Годом семьи – годом всего самого ценного, что у нас есть. Я хочу, чтобы у нас в республике были большие семьи, были счастливые дети, счастливые родители, были крепкие корни. Чтобы мы уверенно шли вперёд. У нас в республике для этого всё есть. Есть родная земля, есть настоящие люди и есть крепкие семьи. Дети - это то, что мы оставляем после себя, и то, что продолжает нашу жизнь. Это единственный главный смысл нашей жизни. Поэтому, уважаемые, детки - вы наша любовь, наше продолжение, наш смысл жизни. И пусть смыслов будет много! – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Старт мероприятиям Года семьи во всех районах республики дало зажжение Огня домашнего очага, который символизирует семью, уют, благополучие и тепло. Ранее он был доставлен из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии на международную выставку-форум «Россия», которая проходила в Москве. В республику этот огонь доставили супруги Валентина и Сергей Гармаевы из Курумканского района, воспитавшие двух родных и 20 приемных детей.

- В преддверии большого нашего национального праздника Сагаалган открывается Год семьи. Всем семьям хочу пожелать мирного неба, семейного счастья, много деток и конечно же, скорейшей Победы! – сказала в приветствии участников праздника Валентина Гармаева.

За значительный вклад в развитие Бурятии Гармаевы получили памятные подарки. Как и воспитавшая 10 детей многодетная мать-героиня Людмила Бадмаева, выигравшая пpиз в нoминaции «Ceмeйныe peцeпты» на вcepoccийcкoм ceмeйнoм фopyме «Poдныe - Любимыe» трудовая династия Балдановых-Монголовых. А также победители конкурса «Семья года» разных лет: в номинации «Сельская семья» - Жамбалдоржиевы Баян и Зоя, Дымбрыловы Валерий и Вера, в номинации «Семья-хранитель традиций» - Будажап и Сэсэгма Дамбаевы, в номинации «Молодая семья» - Виктор и Ирина Власовы, в номинации «Многодетная семья» - Николай и Дарима Баторовы, Петр и Оюна Марзаевы.

В фойе театра была организована фотозона и семейная выставка, где семьи презентовали себя, а также мастер-классы и викторина на знание истории родного края. По окончании награждения артисты и коллективы республики представили образцовым семьям республики концерт.

Напомним, указом президента Владимира Путина в России 2024 год был объявлен Годом семьи. Он принял эстафету у Года педагога и наставника, который проходил в минувшем году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
семья 74

Все новости

В районе Бурятии воспламенился автомобиль
01.02.2024 в 13:17
Школы в 16 районах Бурятии получат новые ноутбуки и интерактивные панели
01.02.2024 в 12:56
В Бурятии пропавший полгода назад житель найден мертвым
01.02.2024 в 12:41
В Бурятии досрочно выплатят пособия
01.02.2024 в 12:35
В Улан-Удэ снова пройдет массовая гонка «Лыжня России»
01.02.2024 в 12:17
Алексей Цыденов: «Дети – это единственный главный смысл нашей жизни»
01.02.2024 в 12:12
В Бурятии начальница пожарной части спасла 97-летнюю женщину
01.02.2024 в 11:52
Житель Бурятии погиб на спецоперации, прикрыв собой товарищей
01.02.2024 в 11:45
В Бурятии оштрафуют водителя провалившегося под лёд автомобиля
01.02.2024 в 11:28
В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей
01.02.2024 в 11:08
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Школы в 16 районах Бурятии получат новые ноутбуки и интерактивные панели
На эти цели выделили 131 миллион рублей
01.02.2024 в 12:56
В Бурятии досрочно выплатят пособия
Об этом сообщили в отделении Социального фонда
01.02.2024 в 12:35
Житель Бурятии погиб на спецоперации, прикрыв собой товарищей
За проявленное мужество Владимир Ефимов награжден посмертно
01.02.2024 в 11:45
В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей
Женщина получила заболевание, серьезно осложнившее ей жизнь
01.02.2024 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru