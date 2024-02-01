Общество 01.02.2024 в 12:56

Школы в 16 районах Бурятии получат новые ноутбуки и интерактивные панели

На эти цели выделили 131 миллион рублей
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Текст: Евгения Гармаева
Школы в 16 районах Бурятии получат новые ноутбуки и интерактивные панели

В республике 41 школа получит современные интерактивные панели и ноутбуки.  Правительство Бурятии безвозмездно передало технику 16 районам. По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» выделено 131 млн руб. Всего закуплено 84 интерактивных сенсорных панелей BM Stark Baikal, более 1,1 тысячи ноутбуков, 50 МФУ и 95 видеокамер. 

 «Оборудование получат школы Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского и Хоринского районов»,

- перечислили в пресс-службе ведомства.

Оснащение школ Бурятии по нацпроекту «Образование», реализуемому по решению Президента России, ведется с 2019 года. Напомним, ранее в 90 школ республики уже поступило 225 интерактивных панелей и другого оборудования.


Фото: правительство РБ
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