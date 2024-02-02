Глава Бурятии потребовал от энергетиков обеспечить надежное электроснабжение республики

В правительстве Бурятии 1 февраля прошло совещание по вопросу надежности электроснабжения в республике. В нем принимали участие глава региона Алексей Цыденов, руководство «Бурятэнерго», а также гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин. В самом начале заседания Алексей Цыденов дал понять, что работой энергетиков он крайне недоволен.«У нас с прошлого года были крайне острые проблемы по надежности электроснабжения. Тысячи людей оставались без света не по одному часу. В 100-х кварталах у нас инцидент был, когда почти сутки были без света. Вас как руководителя «Россети-Сибирь» прошу обратить на это внимание и коллег своих построить. Сделать всё необходимое, чтобы мы с такими проблемами не сталкивались, чтобы люди наши без света, особенно в мороз, не сидели», - сказал глава республики.В ответ, говоря о причинах проблем с электроснабжением, гендиректор «Россети Сибирь» сослался на объективные и субъективные факторы. Он говорил о том, что электропотребление растет из года в год, в том числе по причине перехода населения на электроотопление. Между тем, сети и оборудование, построенные в основном в 60-70 годы прошлого столетия, оказались к этому не готовы.Тем не менее, Павел Акилин признал, что в ряде моментов, например, касающихся аварии в сотых кварталах, были и «субъективные факторы».«Мы провели служебную проверку. Некачественно работающие сотрудники наказаны. Выводы мы сделали. Предприняли ряд экстренных мер – до 31 декабря построили несколько новых трансформаторных подстанций, перезапитали, построили новые линии электропередач. Уверены, что оставшийся отопительный сезон пройдем спокойно. Надеюсь, сбоев никаких не будет», - заверил он Алексея Цыденова.Но, по словам Павла Акилина, это лишь экстренные меры. Чтобы уровень энергопотребления в республике оставался высоким, необходимо провести реконструкцию электросетей и, возможно, строить новые центры питания.В свою очередь Алексей Цыденов поручил министерству транспорта и энергетики республики, совместно с «Россети-Сибирь» разработать программу по модернизации системы энергоснабжения.«Необходимо понимать сроки реализации, источники финансирования. И уже к следующему отопительному периоду, когда повышаются нагрузки, зайти с большей готовностью. Это надо сделать быстро, чтобы в летний строительный период, с учетом доставки оборудования, можно было отработать», - подчеркнул Алексей Цыденов.При этом уже есть программа, в которой проектируется перевод ряда районов Улан-Удэ на электроотопление. За счет регионального бюджета проектно-сметные работы прошли в первых трех СНТ на Левом Берегу, которые попали в программу «Чистый воздух» (СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»). В этом году там уже начнется строительство. В остальной части Левобережья строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и продолжатся до 2028 года. Параллельно работы будут проводиться еще в нескольких районах города. Но есть районы, которые на электроотопление не переходят, однако там все равно есть проблемы. Видимо, настала пора от частных проблем перейти к общим. Понимание этого есть у всех сторон.Фото: rosseti-sib.ru