В Бурятии страховые случаи по ДТП стали оплачиваться за счет автомобилистов

В итоге все большее число автомобилистов сомневается в необходимости покупки постоянно дорожающих автостраховок. Автомобилисты в судах встречаются словно враги. Хотя, по сути, за них все конфликты должны решать страховые компании — за что им деньги платят?







В Бурятии застрахованным по ОСАГО водителям все чаще приходится доплачивать за аварию, виновниками которой они стали. Хотя, покупая страховку, каждый надеется, что страховая компания полностью оплатит за причиненный им ущерб. Выясняется, что это не так.Как известно, страхуясь по ОСАГО, автомобилисты полагают, что, купив и уведомив страховую компанию об аварии, в которой они виноваты, возмещать ущерб не придется. Так было раньше. Сегодня же судебная практика все больше дает оснований для того, чтобы те автомобилисты, кто виновен в авариях, понесли материальное наказание невзирая на страховки.В судах Бурятии участились случаи подачи материальных исков к виновникам аварий со стороны пострадавших автомобилистов.- В Бурятии в 2023 году случилось ДТП, ничем непримечательное, никто физически не пострадал, все участники были застрахованы, вызвали ГИБДД и вовремя обратились со всеми документами в свои страховые компании. Пострадавший участник также обратился к страховщику по прямому возмещению ущерба. Страховая компания согласилась и насчитала ему 50 тыс. рублей ущерба, выплатив эту сумму пострадавшему. Однако автомобилист посчитал, что этого мало, и взыскал с самого виновника ДТП еще 200 тыс. рублей, — рассказывает автоюрист Сергей Михайлов.Перед этим автомобилист заказал независимую оценку, которая и насчитала эту сумму. В настоящее время спор о сумме восстановительного ремонта в суде продолжается.- Мой клиент пойдет до конца, добиваясь права не платить за страховщика. Есть и случаи, когда страховщики оперативно договариваются с застрахованным автомобилистом на энную сумму выплат. Предлагая пострадавшим (и даже обеспечивая шаблонами исковых заявлений) взыскивать оставшуюся сумму с самих виновников ДТП, а не со страховой компании, - говорит юрист.Между тем подобными исками, когда по суду автомобилистов со страховками «догоняют» на крупные суммы, нарушается сам принцип добровольного страхования ущерба. Ведь владелец машины платит за полис ОСАГО, будучи уверенным в том, что при ДТП, даже если он будет виноват, страховщик компенсирует второй стороне весь ущерб в пределах страхового лимита - 400 тыс. рублей. Однако в вышеприведенном примере страховщик пострадавшей стороны заплатил лишь 50 тысяч.- Если пострадавшая сторона не согласна с оценкой причиненного ущерба, то можно подать в суд на своего страховщика, а не взыскивать разницу с какого-то автомобилиста, частного лица, — говорит улан-удэнский адвокат Дмитрий Трушков — Именно это и надо обжаловать.По его словам, «люди нередко выбирают не тот способ защиты своих прав и в итоге получают не тот результат, на который рассчитывают, на пустом месте создавая конфликтные ситуации между автомобилистами».Улан-удэнский эксперт Максим Лобышев придерживается того же мнения.- Все вопросы по компенсации затрат на ремонт должны быть адресованы изначально в страховую компанию, а не виновнику. И суд обязан учитывать этот факт. Согласно закону об ОСАГО, если страховая компания не имеет мощностей и возможности обеспечить ремонт поврежденного автомобиля, тогда обязана выплатить компенсацию деньгами и с учетом износа машин. Но нередко средств не хватает на восстановление, потому как детали приходится покупать новые, а расчет компенсации проведен для восстановления пользованных деталей. Возникает разница.По сути, если ущерб менее 400 тыс. рублей, то к застрахованному виновнику вопросов быть не может. И обычно суды опираются при вынесении решения на законы об ОСАГО и о финансовом уполномоченном, который, кстати, и должен регулировать отношения потерпевших и страховой, - сообщил улан-удэнский эксперт Максим Лобышев.Наблюдая за вышеозвученной судебной практикой, создается впечатление, что страховщики искусственно перекладывают свои вопросы на плечи автомобилистов. А страховые компании таким способом самоустраняются от решения своих же обязанностей и стравливают своих клиентов между собой.Фото: «Номер один»