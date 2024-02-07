Общество 07.02.2024 в 15:37
«Водоканал» Улан-Удэ ищет сотрудников на 17 вакансий
Предприятию требуются водители, машинисты, слесари и другие специалисты
Текст: Ольга Лазарева
«Водоканал» Улан-Удэ ищет новые кадры. Предприятие опубликовало объявление о наборе работников сразу по 17 вакансиям. Среди которых: машинист насосных установок, водители, электромонтёр, слесарь, мойщик транспортных средств, грузчики, лаборант, диспетчер и многие другие.
- Присоединиться к команде не сложно, достаточно отправить свое резюме на электронную почту: [email protected] Также всю подробную информацию по трудоустройству можно получить по телефону: +7 (3012) 44-21-76, - сообщили в «Водоканале».
Фото: "Номер один"
- Присоединиться к команде не сложно, достаточно отправить свое резюме на электронную почту: [email protected] Также всю подробную информацию по трудоустройству можно получить по телефону: +7 (3012) 44-21-76, - сообщили в «Водоканале».
Фото: "Номер один"
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