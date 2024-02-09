Общество 09.02.2024 в 09:06
В Бурятии выявили пять водителей, которые имеют психические заболевания
Люди с таким диагнозом представляют серьезную угрозу на дорогах
Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а именно - предоставление гражданам права на управление транспортными средствами.
Установлено, что 5 местных жителей, имеющих водительские права, состоят на учете в медицинской организации в связи с наличием психического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
- Указанный диагноз может привести к аварийной ситуации, влекущей опасность для других участников дорожного движения, - отмечают в прокуратуре.
Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права данных граждан на управление транспортными средствами.
Тункинский районный суд иски прокурора удовлетворил.
Решения суда не вступили в законную силу.
Установлено, что 5 местных жителей, имеющих водительские права, состоят на учете в медицинской организации в связи с наличием психического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
- Указанный диагноз может привести к аварийной ситуации, влекущей опасность для других участников дорожного движения, - отмечают в прокуратуре.
Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права данных граждан на управление транспортными средствами.
Тункинский районный суд иски прокурора удовлетворил.
Решения суда не вступили в законную силу.
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