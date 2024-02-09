В Бурятии выявили пять водителей, которые имеют психические заболевания

Прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а именно - предоставление гражданам права на управление транспортными средствами.Установлено, что 5 местных жителей, имеющих водительские права, состоят на учете в медицинской организации в связи с наличием психического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.- Указанный диагноз может привести к аварийной ситуации, влекущей опасность для других участников дорожного движения, - отмечают в прокуратуре.Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права данных граждан на управление транспортными средствами.Тункинский районный суд иски прокурора удовлетворил.Решения суда не вступили в законную силу.