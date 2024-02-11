Куклы как люди

- У меня первое образование - творческое. Всю жизнь мечтала и вот наконец решилась. Раньше я занималась росписью шелковых платков. Даже моя дипломная работа посвящена этому. Однако позже мы завели кота. Из-за чего создавать расписные платки стало проблематично. Ведь шелк необходимо натягивать на раму и после тщательно просушивать нанесенный узор. А наш кот очень любил полотна, прыгал на них при первой возможности. Наверное, он тоже творческий, - смеется Наталья.





Елочные украшения не просто атрибуты праздника, это свидетели истории. Ватные игрушки появились в России еще в 19 веке. Это была своеобразная альтернатива дорогим стеклянным шарам. Их изготавливали на продажу мастера в артелях, но их можно было смастерить и самим. Пик востребованности на ручные изделия из ваты пришелся на послевоенное время в СССР, когда финансовое положение граждан оставляло желать лучшего.





- Ее у меня заказали друзья. Эти куколки подразумевались как будущий подарок для их сватов. Обратившиеся ко мне за изделием должны были поехать на знакомство в Казахстан. Так как их внучка собралась замуж. А в качестве подарка решили привезти что-то символизирующее Бурятию. Таким образом я и решила создать пару, которая олицетворяет дары нашего региона. Мальчик держит омулей, а девочка буузы, - рассказывает Анкудинова.





Наталья Анкудинова проработала мастером по маникюру больше 20 лет. До этого пробовала себя в торговле, бухгалтерии и даже в качестве стюардессы. Но окончательное предпочтение отдала рукоделию. Сейчас 57-летняя улан-удэнка создает уникальных кукол из ваты, каждая из которых олицетворяет бурятскую культуру.Посвятить свою жизнь любимому делу хотят многие, но не всегда удается сразу сделать свою мечту реальностью. Хотя порой сама жизнь дает подсказки.- Любовь к рукоделию и умение создавать красоту появились не просто так. В моей семье очень много талантливых личностей. Например, мама. Она умеет практически все - и вязать, и шить, и вышивать, и одеяла делать. Еще один из примеров - это мой дедушка. Когда я была маленькой, то порой приезжала в Мухоршибирский район и там частенько заглядывала в его мастерскую. Он сам сделал дом и все, что внутри. Мебельный набор из стульев и стола вырезан дедушкой из древесины. А также комоды, шкафы, - вспоминает Наталья Анкудинова.Несколько лет назад, в 54 года, Наталья получила красный диплом Восточно-Сибирского государственного института культуры и погрузилась в художественное ремесло.Однажды Наталья Анкудинова увидела на фотографии кукол. Они были сделаны из ваты и выглядели словно живые.- Я начала смотреть видеоуроки, дело пошло. Многие удивляются: «Как же из ваты можно сделать такое?». Все просто - изначально создается медный каркас, он обматывается ватой, пропитанной крахмальным клейстером или же клеем ПВА. Уже затем я придаю форму, воссоздаю детали, - объясняет Наталья Анкудинова.Единственное, что не из ваты – это лица. Они сделаны из полимерной глины с применением формочек. После застывания мастерица прибегает к тонкой кисточке и прорисовывает мимику. Чтобы каждая куколка была уникальна. А снег, лежащий на основе платформы под куклами, создается из натуральной слюды. Которая размельчается до состояния крошки. После она посыпается сверху на клей и застывает.Сейчас в ее коллекции представлены куклы двух видов - статичные и для украшения на елку. Почти на каждую из подобных фигурок уходит больше недели - процесс изготовления кропотливый.- За последние годы я не встречала таких кукол в Бурятии. Но очень хорошо помню их в детстве. Давным-давно у меня был Дед Мороз из ваты. Очень милая елочная игрушка. Здорово, что и сейчас можно воссоздать нечто подобное, - говорит Наталья.Сегодня по стране ежегодно проходят разные выставки, фестивали, ярмарки и конкурсы рукоделия. Ценность изделий ручной работы набирает популярность на фоне массового производства однотипных товаров.Рассматривая уникальные работы Натальи, первое, что бросается в глаза - ярко выраженные бурятские национальные мотивы. И понятно, почему. Главные покупатели – это туристы, которые хотят увезти с собой что-то в память о нашей республике.- Эльфы и феи не по душе мне. Я из Бурятии. Это мой родной край, который буквально пестрит разнообразной культурой. Русских кукол я тоже делала, но их много кто создает. А вот бурятских - значительно реже. Мне нравится, что таким образом я могу продвигать нашу республику. К нам приезжает очень много людей. Из них каждый хотел бы забрать то, что ассоциируется с нашим краем. Поэтому я всегда вкладываю запоминающийся мотив. Герой фигурки обязательно держит буузы или же рыбу - омуль, хариус, также хадак и т. д. Вдобавок у фигурок всегда национальные костюмы, - объясняет Наталья.Одной из наиболее популярных композиций Натальи Анкудиновой является бурятская пара. Работа выполнена на заказ для особого случая.Бурятская пара одета в яркие традиционные наряды с меховыми шапками. Девушка держит в руках белый хадак, считающийся символом чистоты и светлых помыслов. В портфолио мастерицы есть и другие работы, сделанные по фотопортрету. Они выглядят как точные мини-копии заказчика. По словам Натальи, некоторые куклы ведут себя как люди.- Куклы бывают вредные. Например, если костюм фигурке не нравится, то она и не даст его надеть. Они как люди. Нужен особый подход. Порой надо даже поговорить с куклой, - считает Наталья Анкудинова.Сувениры ручной работы можно найти в сувенирном магазинчике на первом этаже отеля «Байкал Плаза». Стоимость фигурок от 1,5 до 7 тыс. рублей, в зависимости от размера и применяемого материала.В будущем Наталья планирует расширить свою мастерскую и даже готова брать под крыло учеников. Но самое главное из желаний - успевать творить.- У меня маленький внучок растет. Сейчас большую часть времени посвящаю ему. Но про творчество ни в коем случае нельзя забывать. Иначе оно на тебя обидится, - уверена мастерица.Фото: «Номер один»