Общество 09.02.2024 в 17:17
Этаж завис над пустотой
Со дня трагедии на улице Линейной в Новосибирске прошел ровно год
Текст: Номер один
9 февраля 2023 года история катастроф в Новосибирске пополнилась еще одной, которую в ближайшие годы горожане не забудут. Четверг, еще нет и 8 часов утра. Дети спешат в школу, взрослые - на работу. В 7.38 тихий райончик недалеко от станции метро «Гагаринская» оглушит внезапный взрыв, полетят куски бетона, а подъезд многоэтажки на улице Линейной рассыплется, как карточный домик.
Трагедия, которой можно было избежать, унесла жизни 15 человек. Но еще больше оказалось пострадавших. В доме жил 161 человек. Люди в одночасье лишились крова, а некоторые и близких. 11 человек получили тяжелые ранения. Вспоминаем, из-за чего произошла катастрофа и что изменилось за год, рассказывает КП-Новосибирск.
Сначала – толчок, потом- взрыв
Те, кто жил или работал рядом с домом № 39, помнят, как в первую минуту почувствовали небольшой толчок, как во время землетрясения. А потом, после ударной волны, разлетелись плиты. Взрыв был такой мощности, что побило припаркованные машины, только чудом обломки не долетели до железной дороги.
Конечно, из дома ушли не все. Те, кто остался жив, делились историями спасения. Выбегали на улицу из-под руин, не помня, как выбрались. Родители кричали детям спасаться, а сами оставались под завалами. Мамы попадали в реанимацию вместе со своими маленькими детьми. Одна из пенсионерок чудом спаслась только благодаря тому, что ушла спозаранку с палками для скандинавской ходьбы, а вернулась уже на место трагедии.
А еще были животные, которые совсем не понимали, что же случилось. Первым спасли из-под каменных плит кота Митю. А сколько жалости к себе вызвали кошечки Гера и Хильда, которые под обломками провели больше суток… И все мяукали, звали на помощь…
Выживших отправляли отогреваться в ближайшую школу № 85. Почти сразу возникло подозрение о том, что во взрыве виноват бытовой газ, а вскоре подозрение подтвердилось.
- Соседка сказала, что по квартирам ходили мошенники. Вполне возможно, они что-то сделали не так. Потом жильцы позвонили в газовую компанию. Там сказали, что никаких проверок, никакой утечки не было. Так и выяснили, что это были аферисты, - рассказывала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.
И как раз после визита подозрительных гостей в доме запахло газом…
Спасатели разбирали завалы пятиэтажки больше суток. А тех самых лжегазовщиков, омичей Евгения Кавуна и Ирину Урбах, задержали сотрудники ФСБ. Ни женщина, ни мужчина не были официально устроены на работу, хотя и представлялись сотрудниками газовой службы и по завышенной цене меняли в квартирах газовые трубки. Причем даже родственники омичей не подозревали, чем те промышляли, Ирина ведь училась на кондитера, а по бумагам была безработной. Евгений вообще подрабатывал в такси.
«Бизнес», построенный на обмане людей, затея сама по себе отвратная, но даже зная о жертвах, лжегазовщики упорно отрицали свою вину.
Год после трагедии
С лета 2023 года дома № 39 на улице Линейной больше нет. Когда полностью снесли плиты, убрали строительный мусор и забор из профлиста, остался пустырь. Если не знать, что когда-то здесь стояла многоэтажка из нескольких подъездов, то трудно себе это представить. На картах дом больше не значится.
Но что делать с территорией? Жители соседних домов предлагали разбить аллею в память о жертвах взрыва. Однако такой вариант устраивает не всех. В мэрии города хотят спросить мнение всех новосибирцев.
- К нам идет очень много обращений по поводу того, что будет на этом месте. Есть предложение сделать сквер, детскую площадку, спортивную площадку. Сейчас собираем все предложения. Пока не хотим делать голосование, потому что в ближайшее время будет голосование по комфортной городской среде. Мы запустим сбор существующих мнений, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.
Люди, пострадавшие от последствий взрыва, о том злополучном утре вспоминать не хотят - тяжело. Областное правительство не бросило их в беде - за счет резервного фонда выделило им новое жилье. Стены нового дома успокаивают и помогают понемногу отпустить трагедию.
- Наша квартира стоила около 5,5 миллиона рублей. Нам компенсировали ее стоимость по рыночной цене, мы добавили из своих сбережений и купили «трешку». А раньше была «двушка» на первом этаже, как раз в соседнем подъезде от того, где рвануло, - поделилась с КП-Новосибирск мама двух детей Татьяна, жившая с семьей в доме № 39. - Повезло, что купить получилось совсем близко к школе, место максимально удобное.
Татьяна год назад застала минуту взрыва - выходила утром с восьмилетним сыном. Впопыхах успела вернуться и спасти дочку, которая осталась дома. Сейчас говорит:
- У нас с тех пор все хорошо стало. Не дай бог такое повторится. Но вспоминать, рассказывать до сих пор не могу.
Лжегазовщики предстанут перед судом
Евгения Кавуна и Ирину Урбах еще ждет правосудие. Следователи говорят, что за год собрали достаточно доказательств их вины. Опросили 70 человек, провели 93 экспертизы. Уголовное дело состоит из 35 томов. Такие увесистые папки отправятся в Заельцовский районный суд. Обвинительное заключение утвердил и прокурор Новосибирской области. Прокуратура, кстати, тоже обратилась в суд с иском взыскать с мошенников ущерб - 335 миллионов рублей. Первое заседание назначено на 20 февраля.
Фото: Вячеслав Ашурков
Трагедия, которой можно было избежать, унесла жизни 15 человек. Но еще больше оказалось пострадавших. В доме жил 161 человек. Люди в одночасье лишились крова, а некоторые и близких. 11 человек получили тяжелые ранения. Вспоминаем, из-за чего произошла катастрофа и что изменилось за год, рассказывает КП-Новосибирск.
Сначала – толчок, потом- взрыв
Те, кто жил или работал рядом с домом № 39, помнят, как в первую минуту почувствовали небольшой толчок, как во время землетрясения. А потом, после ударной волны, разлетелись плиты. Взрыв был такой мощности, что побило припаркованные машины, только чудом обломки не долетели до железной дороги.
Конечно, из дома ушли не все. Те, кто остался жив, делились историями спасения. Выбегали на улицу из-под руин, не помня, как выбрались. Родители кричали детям спасаться, а сами оставались под завалами. Мамы попадали в реанимацию вместе со своими маленькими детьми. Одна из пенсионерок чудом спаслась только благодаря тому, что ушла спозаранку с палками для скандинавской ходьбы, а вернулась уже на место трагедии.
А еще были животные, которые совсем не понимали, что же случилось. Первым спасли из-под каменных плит кота Митю. А сколько жалости к себе вызвали кошечки Гера и Хильда, которые под обломками провели больше суток… И все мяукали, звали на помощь…
Выживших отправляли отогреваться в ближайшую школу № 85. Почти сразу возникло подозрение о том, что во взрыве виноват бытовой газ, а вскоре подозрение подтвердилось.
- Соседка сказала, что по квартирам ходили мошенники. Вполне возможно, они что-то сделали не так. Потом жильцы позвонили в газовую компанию. Там сказали, что никаких проверок, никакой утечки не было. Так и выяснили, что это были аферисты, - рассказывала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.
И как раз после визита подозрительных гостей в доме запахло газом…
Спасатели разбирали завалы пятиэтажки больше суток. А тех самых лжегазовщиков, омичей Евгения Кавуна и Ирину Урбах, задержали сотрудники ФСБ. Ни женщина, ни мужчина не были официально устроены на работу, хотя и представлялись сотрудниками газовой службы и по завышенной цене меняли в квартирах газовые трубки. Причем даже родственники омичей не подозревали, чем те промышляли, Ирина ведь училась на кондитера, а по бумагам была безработной. Евгений вообще подрабатывал в такси.
«Бизнес», построенный на обмане людей, затея сама по себе отвратная, но даже зная о жертвах, лжегазовщики упорно отрицали свою вину.
Год после трагедии
С лета 2023 года дома № 39 на улице Линейной больше нет. Когда полностью снесли плиты, убрали строительный мусор и забор из профлиста, остался пустырь. Если не знать, что когда-то здесь стояла многоэтажка из нескольких подъездов, то трудно себе это представить. На картах дом больше не значится.
Но что делать с территорией? Жители соседних домов предлагали разбить аллею в память о жертвах взрыва. Однако такой вариант устраивает не всех. В мэрии города хотят спросить мнение всех новосибирцев.
- К нам идет очень много обращений по поводу того, что будет на этом месте. Есть предложение сделать сквер, детскую площадку, спортивную площадку. Сейчас собираем все предложения. Пока не хотим делать голосование, потому что в ближайшее время будет голосование по комфортной городской среде. Мы запустим сбор существующих мнений, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.
Люди, пострадавшие от последствий взрыва, о том злополучном утре вспоминать не хотят - тяжело. Областное правительство не бросило их в беде - за счет резервного фонда выделило им новое жилье. Стены нового дома успокаивают и помогают понемногу отпустить трагедию.
- Наша квартира стоила около 5,5 миллиона рублей. Нам компенсировали ее стоимость по рыночной цене, мы добавили из своих сбережений и купили «трешку». А раньше была «двушка» на первом этаже, как раз в соседнем подъезде от того, где рвануло, - поделилась с КП-Новосибирск мама двух детей Татьяна, жившая с семьей в доме № 39. - Повезло, что купить получилось совсем близко к школе, место максимально удобное.
Татьяна год назад застала минуту взрыва - выходила утром с восьмилетним сыном. Впопыхах успела вернуться и спасти дочку, которая осталась дома. Сейчас говорит:
- У нас с тех пор все хорошо стало. Не дай бог такое повторится. Но вспоминать, рассказывать до сих пор не могу.
Лжегазовщики предстанут перед судом
Евгения Кавуна и Ирину Урбах еще ждет правосудие. Следователи говорят, что за год собрали достаточно доказательств их вины. Опросили 70 человек, провели 93 экспертизы. Уголовное дело состоит из 35 томов. Такие увесистые папки отправятся в Заельцовский районный суд. Обвинительное заключение утвердил и прокурор Новосибирской области. Прокуратура, кстати, тоже обратилась в суд с иском взыскать с мошенников ущерб - 335 миллионов рублей. Первое заседание назначено на 20 февраля.
Фото: Вячеслав Ашурков